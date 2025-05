"W sztabie Trzaskowskiego jest pożar". Szef sztabu Nawrockiego o wynikach wyborów prezydenckich

- Mamy plan, który realizujemy od pierwszego dnia kampanii - powiedział szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. - Mamy strategię, według której rozpoczęliśmy piąty element kampanii - dodał.

Jak przekazał Szefernaker, za "dwa tygodnie chcemy wygrać wybory". - Wyniki pokazały totalną kompromitację wielu sondażowi. Wskazywano na dużą różnicę. A tymczasem mamy wynik remisowy - zaznaczył. Szef sztabu przypomniał, że były sondaże, które pokazywały 10 proc. przewagi Trzaskowskiego.

- Żeby wygrać wybory trzeba zdobyć ponad 50 proc. Polaków. Będziemy mobilizować wyborców - podkreślił polityk.

- Nie zmarnujemy ani jednego dnia tej kampanii. Zawsze to, co mówią kandydaci z pierwszej tury jest ważne, bo tym żyje opinia publiczna. Ale najważniejsze jest to, co zrobią Polacy za dwa tygodnie. Każdy ma swój głos - zaznaczył Szefernaker.

Wybory prezydenckie. "W sztabie Trzaskowskiego jest pożar"

Szefernaker przekazał, że Nawrocki chce Polski silnej i bezpiecznej. - Takiej jakiej chce większość Polaków - dodał.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał gościa, czy obawia się zaangażowania Donalda Tuska. - Patrząc na poparcie dla tego rządu, to nie obawiamy się. Robimy swoje - powiedział szef sztabu Nawrockiego.

- W sztabie Rafała Trzaskowskiego jest pożar, skoro Tusk musi zwoływać nadzwyczajne spotkanie - dodał. Jak zaznaczył, w sztabie kandydata popieranego przez PiS nie ma takich spotkań.

Polsat News podał informację o tym, że na godzinę 9 Donald Tusk zwołał nadzwyczajne spotkanie najważniejszych osób w Platformie Obywatelskiej.

ZOBACZ: Wyniki wyborów prezydenckich. Są dane z zagranicy

Szefernaker zaapelował, aby debata przed druga turą "szanowała wszystkich, którzy oglądają telewizję". - Powinna to być debata organizowana przez sześć telewizji. Szacunek należy się każdemu - przekazał szef sztabu.

- My się debaty nie boimy. Karol Nawrocki wziął udział we wszystkich debatach przed pierwszą turą - dodał.

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki głosowania late poll

Rafał Trzaskowski z poparciem 31,2 proc. oraz Karol Nawrocki z 29,7 proc. przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich - wynika z najnowszego, zaktualizowanego sondażu late poll.

Badanie late poll przygotował Ipsos na zlecenie Polsat News, TVN i TVP. Tak samo jak wcześniejsze badanie exit poll, wynik wskazuje na konieczność przeprowadzenia drugiej tury, która odbędzie się 1 czerwca.

ZOBACZ: "Różnica kosmetyczna". Nawrocki rozpoczął kampanię przed II turą

Poniżej prezentujemy sondażowe wyniki late poll w pierwszej turze wyborów Prezydenta RP:

Rafał Trzaskowski - 31,2 proc.

Karol Nawrocki - 29,7 proc.

Sławomir Mentzen - 14,5 proc.

Grzegorz Braun - 6,3 proc.

Szymon Hołownia - 4,9 proc.

Adrian Zandberg - 4,8 proc.

Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Joanna Senyszyn - 1,4 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.

Frekwencja wyborcza - według najnowszego sondażu late poll - wyniosła 66,8 proc.