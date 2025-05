Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie rozstrzygnęła o tym, kto zostanie nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego, konieczna zatem będzie dogrywka zaplanowana na 1 czerwca. To będą brutalne dwa tygodnie i tego się boję. - oceniła w programie "Polska Wybiera" Estera Fliger. Podobne zdanie wyraził szef IBRiS Marcin Duma, używając sportowego porównania.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki awansowali do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jakie czekają nas scenariusze na najbliższe dwa tygodnie? Takie pytanie zadała Agnieszka Gozdyra w programie "Polska Wybiera".

- Te wybory raczej ktoś przegra niż wygra, bo to błędy kandydatów zdecydują o ostatecznym wyniku, a nie spektakularna kampania - ocenił dr Bartosz Rydliński. Badacz zastanawiał się, czy w obliczu sondażowych wyników oraz wzrostu poparcia dla kandydatów prawicy "sztaby mają przygotowane strategie".

- Debaty i kawalerki nie dają takiego efektu jak taktyki sztabów, bardzo jestem ich ciekaw - dodał. W sukurs poszedł mu socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki wyborów prezydenckich. Dla kogo druga tura? Analizy ekspertów

- Łatwiej te wybory przegrać niż wygrać, zgadzam się z tym. Widać w tej kampanii elementarne błędy, prędzej wypadają trupy z szafy niż genialne pomysły - stwierdził prof. Jarosław Flis. - Wyścig będzie wyrównany, chyba, że ktoś popełni elementarny błąd - zaznaczył ekspert z Krakowa.

Głos w programie "Polska Wybiera" zabrała także Estera Fliger.

- To będą brutalne dwa tygodnie i tego się boję. Nie będzie to okres merytoryczny, bo już kampania była o niczym. Koniec końców wygra ktoś z dwójki panów - Donald Tusk albo Jarosław Kaczyński - oceniła publicystka.

Dyskusje w studiu spointował Marcin Duma.

- Czekają nas absolutne dwa tygodnie politycznego MMA w klatce, do której dostał się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. A tak naprawdę o wygranej 1 czerwca zdecyduje ten, który w tym ringu się nie zmieścił, czyli Sławomir Mentzen, a zasadzie jego wyborcy. To oni mają klucz do Pałacu Prezydenckiego - powiedział prezes IBRiS.

