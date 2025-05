"Różnica kosmetyczna". Nawrocki rozpoczął kampanię przed II turą

- Widzimy, że ta różnica już wczoraj była kosmetyczna. Dobre poparcie kandydatów prawicowych, konserwatywnych, więc to daje głęboki optymizm przed II turą, - powiedział dziennikarzom Karol Nawrocki w Gdańsku. Kandydat PiS od 6 rano zaczął spotykać się z mieszkańcami tego miasta i zachęcał ich do poparcia go w II turze wyborów prezydenckich.