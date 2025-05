Prof. Flis ocenił, że wynik sondażowy Mentzena, Brauna i Zandberga, którzy nie są z obecnego obozu rządzącego i nie byli z poprzedniego, jest "największym zaskoczeniem". - Razem zdobywają ponad jedną czwartą głosów. To ich wspólny sukces - podkreślił.

Ekspert zwrócił również uwagę na minimalną różnicę w wynikach między Trzaskowskim a Nawrockim. - Widać, że PO-PiS wyraźnie osłabły. Z drugiej strony osiągnęły to, czego potrzebowały - obaj kandydaci weszli do drugiej tury - powiedział. Zauważył, że "obóz rządzący słabnie, co widać po wynikach Trzaskowskiego, Hołowni i Biejat, których poparcie jest jednak o kilkanaście punktów procentowych niższe niż w 2023 roku". Zaznaczył jednak, że "to osłabienie nie przekłada się na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, lecz na rzecz innych ugrupowań".

- Może właśnie wynik Brauna to efekt kawalerki Nawrockiego. Być może PiS, gdyby miało kandydata bez takiej "obciążonej hipoteki", byłby teraz na pierwszym miejscu. W sumie połowa głosów na Brauna wystarczyłaby do tego, by być pierwszym w tej pierwszej rundzie. To się nie stało. Gra toczy się dalej - powiedział prof. Jarosław Flis.

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Ekspert wskazał "bardzo wyraźny sygnał"

Z kolei wejście do drugiej tury Trzaskowskiego i Nawrockiego dla prof. Flisa nie jest żadnym zaskoczeniem, bo pokazywały to sondaże od pół roku. - PO-PiS utrzymał swoją pozycję, któryś z kandydatów będzie prezydentem. Natomiast łączny wynik jest ponad 10 proc. słabszy niż przed pięciu laty. To też jest bardzo wyraźny sygnał, że coś trzeba zmienić w polityce tych dwóch partii - ocenił politolog.

Kandydat KO Rafał Trzaskowski i popierany przez PiS Karol Nawrocki zmierzą się w II turze wyborów prezydenckich. Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. głosów, a Nawrocki - 29,1 proc. - wynika z sondażu exit poll Ipsos dla TVP, TVN24 i Polsat News. Druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.

Trzeci wynik uzyskał Sławomir Mentzen z szacowanym wynikiem 15,4 proc. Kolejne miejsca zajęli: Grzegorz Braun - 6,2 proc., Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc., Magdalena Biejat - 4,1 proc., Joanna Senyszyn - 1,3 proc., Krzysztof Stanowski - 1,3 proc., Marek Jakubiak - 0,8 proc., Artur Bartoszewicz - 0,5 proc., Maciej Maciak - 0,4 proc., Marek Woch - 0,1 proc.

dsk / PAP