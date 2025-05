Z danych PKW wynika, że Sławomir Mentzen uzyskał 14,81 proc. głosów i nie dostał się do drugiej tury wyborów, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski (31,36 proc.) i Karol Nawrocki (29,54 proc.). Kandydat Konfederacji uzyskał jednak w niektórych gminach ponadprzeciętny wynik.

Mentzen triumfuje w Dubiczach Cerkiewnych

W gminie Dubicze Cerkiewne (woj. podlaskie) Mentzen zdobył najwięcej głosów (32,86 proc.). Na drugim miejscu znalazł się tam Rafał Trzaskowski (20,67 proc.), a ostatnie miejsce na ostatnim miejscu na podium uplasował się Karol Nawrocki (15,73 proc.).

Lokalne władze twierdzą, że tak dobry wynik kandydata Konfederacji jest efektem oddania głosów przez stacjonujących tam żołnierzy. Mundurowi zostali dopisani do tamtejszej listy wyborców.

- Nie jest to decyzja naszych mieszkańców. W gminie Dubicze Cerkiewne stacjonuje znaczna ilość żołnierzy. W wyborach na terenie gminy oddano 1003 głosy z czego 247 wyborców dopisało się na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania, a 206 osób zarejestrowało się do listy wyborców internetowo. Około 45 proc. głosów pochodzi od wyborców, którzy się dopisali do spisu wyborców - powiedział w rozmowie z portalem polsatnews.pl wójt gminy Leon Małaszewski.