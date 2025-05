Podczas niedzielnej konferencji prasowej PKW o godz. 13:30 jej przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak został zapytany o to, kiedy zostaną ogłoszone ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich.

Marciniak zaznaczył, że protokoły z 511 Obwodowych Komisji Wyborczych znajdujących się za granicami Polski powinny dotrzeć w ciągu 24 godzin od zamknięcia lokali wyborczych w kraju. Czas ten upłynie w poniedziałek o godz. 21.

Wybory prezydenckie. Szef PKW podał możliwy termin ogłoszenia wyników

- Oczywiście mogą one dotrzeć wcześniej i sądzę, że w przypadku obwodów, gdzie już się zakończyło głosowanie - w 89 obwodach za granicą - te protokoły o wiele wcześniej dotrą do Polski - stwierdził.

Przewodniczący PKW wyjaśnił, że pozostałe protokoły trafią do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, która jest odpowiedzialna za zliczenie wszystkich głosów z zagranicy. - Mam nadzieję (...), że to będzie najpóźniej godzina 21 - plus ewentualnie godzina, dwie dłużej - kiedy będzie szansa na podanie do publicznej wiadomości wszystkich wyników z blisko 33 tys. Obwodowych Komisji Wyborczych - powiedział.

Marciniak przyznał, że również w przypadku lokali wyborczych w Polsce może się zdarzyć, że oczekiwanie na wyniki z jednej z Obwodowych Komisji Wyborczych przedłuży się. - Dopóki nie będziemy mieli wyników ze wszystkich protokołów, czyli 100 proc. - zarówno ze stałych obwodów głosowania, z odrębnych obwodów głosowania, z zagranicy i z polskich statków morskich - tak długo nie będziemy mogli ogłosić wyników wyborów - zastrzegł.

Szef PKW wyraził nadzieję, że ogłoszenie wyników nastąpi w poniedziałek późnym wieczorem albo w nocy.