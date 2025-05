Frekwencja w wyborach na godzinę 17:00 wyniosła 50,69 proc. - przekazała Państwowa Komisja Wyborcza. To dane ze wszystkich Okręgowych Komisji Wyborczych. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

- Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach 28 416 564 osoby. Wydano karty do głosowania 14 405 533 osobom, co stanowi 50,69 proc. w stosunku do liczby uprawnionych do udziału w tych wyborach - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, mówiąc o danych z godziny 17:00.

- Dla porównania w roku 2020 frekwencja w wyborach prezydenta, w pierwszej turze, 47,89 proc., czyli w tej chwili jest wyższa o 2,8 proc. - dodał szef PKW. Frekwencja jest obecnie wyższa niż w 2015 roku, kiedy na godz. 17:00 wynosiła 34 proc. Jest za to niższa, niż w wyborach w 2023, kiedy wynik na 17. wynosił 57 proc.

Wybory prezydenckie. PKW podaje dane o frekwencji

Wcześniej PKW informowała, że według stanu na godzinę 12:00 frekwencja wyniosła 20,28 proc. Przewodniczący PKW przekazał, że frekwencja wyborcza na w 2020 roku wynosiła na godzinę 12 "przeszło 24 proc.", a w roku 2015 - "niespełna 15 proc.".

Wybory prezydenckie 2025. PKW podała dane o frekwencji na godz. 12

- Jeżeli zaś chodzi o wybory do Sejmu w 2023 roku, frekwencja o godz. 12 wynosiła przeszło 22 proc., ale już do Parlamentu Europejskiego w ubiegłym roku niespełna 12 proc. - dodał Marciniak na wcześniejszej konferencji prasowej.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025. Gdzie jest największa?

W 2025 roku, według stanu na 17:00, najwyższa frekwencja jest w województwie mazowieckim. To 54,97 proc. Drugie miejsce przypadło Małopolsce z wynikiem 52,89 proc. Podium zamyka województwo pomorskie - 52,4 proc.

Najniższa frekwencja jest na razie w województwie opolskim 43,22 proc.

W kategorii miast liderem jest Warszawa z wynikiem 58,85 proc. Sylwester Marciniak zaznaczył, że we wszystkich wojewódzkich frekwencja wyniosła powyżej 50 proc. W tym zestawieniu najniższy wynik notuje Gorzów Wielkopolski - 50,04 proc.

