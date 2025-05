Wyborcy pytają o nietypowy wygląd karty do głosowania. Wyjaśniamy

- Wszystkie karty do głosowania mają ścięty prawy górny róg i są one prawidłowe - powiedział szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz odpowiadając na szereg zgłoszeń od zaniepokojonych wyborców. Jak dodał, jest to pomoc dla osób niewidomych. Głosowanie w wyborach prezydenckich potrwa do godziny 21.

- Początek głosowania o godz. 7 odbył się bez incydentów. Żadna z okręgowych komisji wyborczych nie zgłosiła do Krajowego Biura Wyborczego informacji, by jakiś lokal wyborczy nie został otwarty o czasie - poinformował w niedzielę PAP szef KBW Rafał Tkacz. Jak dodał oznacza to, że nie wydarzyło się w pierwszej godzinie głosowania nic, co mogłoby przedłużyć głosowanie, które zaplanowane jest do godz. 21.

Tkacz powiedział, że do Krajowego Biura Wyborczego dzwoni wielu wyborców z pytaniem o ścięty prawy górny róg w kartach do głosowania. - Dotyczy to wszystkich kart. Są one prawidłowe - podkreślił. Jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Wybory prezydenckie. Policja o przypadkach naruszenia ciszy wyborczej

Szef KBW poinformował również, że w związku ze śmiercią seniorki w jednym z lokali wyborczych w Szczecinie (do zdarzenia doszło przed godz. 9.) głosowanie w tej komisji zostało przeniesione do sali obok. - Wybory nie zostały przerwane, nie będzie więc konieczności przedłużenia tam głosowania - powiedział Tkacz.

Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy, w nocy z piątku na sobotę i potrwa do godz. 21 w niedzielę. Od początku ciszy wyborczej odnotowano 139 przypadki jej naruszenia - poinformowała przed godz. 13 w serwisie X policja.

Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

ZOBACZ: Tragedia w Szczecinie. Śmierć w lokalu wyborczym

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości; dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Do czasu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna - najwyższa od 500 tys. zł do 1 mln zł za publikację sondaży.

Najbliższa konferencja Państwowej Komisji Wyborczej zaplanowana jest na godz. 13.30 - podana zostanie m.in. frekwencja wyborcza na godz. 12.00; o godz. 18.00 - będzie informacja o frekwencji na godz. 17.00; ostatnia konferencja PKW zaplanowana jest na godz. 22.00, by podsumować dzień głosowania.