Sondażowe wyniki wyborów. Mentzen ogłasza największy sukces w historii

Mimo niezrealizowania głównego celu, jakim było wejście do drugiej tury wyborów, Sławomir Mentzen, który w wyścigu prezydenckim zajął trzecie miejsce, jest zadowolony ze swojego wyniku. - Zająłem trzecie miejsce, w związku z czym jest to największy sukces w historii naszego środowiska - stwierdził kandydat Konfederacji.

Sławomir Mentzen uzyskał 15,4 proc. poparcia w I turze wyborów prezydenckich 2025 - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP.

Wynik kandydata Konfederacji został przyjęty w jego sztabie owacją i oklaskami.

- Zobaczyliśmy SONDAŻOWE WYNIKI, wiadomo, że to jest dopiero sondaż, więc ostatecznie wyniki mogą się trochę zmienić, a znając nasze sondażownie nawet dosyć mocno - powiedział Mentzen.

- Dwie rzeczy są jednak w tym momencie pewne. Pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse wygrać z Rafałem Trzaskowskim, to niestety nie udało mi się do niej dojść. W związku z tym wynik drugiej tury jest jeszcze niestety niepewny i wszystko się może wydarzyć - podkreślił.

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Sławomir Mentzen zabrał głos

- Druga pewna rzecz jest taka, że chyba zająłem jednak trzecie miejsce, w związku z czym jest to największy sukces w historii naszego środowiska - dodał.

Po tych słowach na sali rozległy się okrzyki: dziękujemy, dziękujemy.

- To ja chciałbym wam podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie wy - odpowiedział Mentzen. Podkreślił, że jeśli jego wynik procentowy się potwierdzi, to przy tak wysokiej frekwencji będzie to oznaczało 2,5-3 mln głosów.

- To jest olbrzymi wynik, wydaje mi się, że go jeszcze nie doceniamy - dodał.

Następnie podziękował swojej żonie, mamie oraz całemu sztabowi. - To był zdecydowanie najlepszy sztab, jaki miałem w jakiejkolwiek kampanii wyborczej. Wykonali niesamowitą robotę, żałuję tylko, że nie mieli trochę lepszego kandydata. Gdybyście mieli takiego Trzaskowskiego, Nawrockiego, czy Hołownię to byście byli teraz w drugiej turze. Niestety nie z każdego drewna da się zrobić dobrego piłkarza, więc uważam, że bardzo dobrze wam poszło - stwierdził z uśmiechem.

Sławomir Mentzen przypomniał, że podczas kampanii miał 348 wieców. - Absolutny rekord wszech czasów - ocenił. - Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę jak wielki to był wysiłek. Od września mieliśmy może dwa wolne weekendy - dodał.

- To była świetna robota. Ten wynik to jest wasz wielki sukces, z którego możecie być dumni - podkreślił kandydat Konfederacji.

Zapowiedział również, że "zamierza pomóc swoim wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze wyborów". - Szczegóły nie dziś, ale niebawem - dodał.

Wyniki wyborów prezydenckich. Exit poll. Minimalne różnice w czołówce

Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. poparcia w I turze wyborów prezydenckich 2025 - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Tuż za nim plasuje się kandydat PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,1 proc. głosujących. Oznacza to, że nowego prezydenta Polacy wybiorą za dwa tygodnie, w II turze wyborów.

Wyniki dwóch czołowych kandydatów mieszczą się w granicy błędy statystycznego.

W badaniu exit poll kolejne miejsca zajęli:

Sławomir Mentzen - 15,4 proc.

Grzegorz Braun - 6,2 proc.

Adrian Zandberg - 5,2 proc.

Szymon Hołownia - 4,8 proc.

Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.

dk/ml / Polsatnews.pl