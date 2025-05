W niedzielę, o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Dziś Polacy będą głosować w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.

Wybory prezydenckie 2025. Rozpoczęło się głosowanie

Uprawnionych do głosowania jest dokładnie 28 mln 943 tys. 594 osób.

Żeby oddany głos był ważny, na karcie do głosowania należy wybrać tylko jednego kandydata. W 2025 roku, PKW zarejestrowała 13 kandydatów:

Artur Bartosiewicz;

Magdalena Biejat;

Grzegorz Braun;

Szymon Hołownia;

Marek Jakubiak;

Maciej Maciak;

Sławomir Mentzen;

Karol Nawrocki;

Joanna Senyszyn;

Krzysztof Stanowski;

Rafał Trzaskowski;

Marek Woch;

Adrian Zandberg.

Głos będzie można oddać w obwodowych komisjach wyborczych. Miejsce, do którego jesteśmy przypisani można sprawdzić zarówno w aplikacji mObywatel, jak i na stronie internetowej wybory.gov.pl w zakładce "Wyszukiwarka obwodów".

Wybory prezydenckie 2025. Jak oddać ważny głos?

Kluczowy do wzięcia udziału będzie dokument potwierdzający tożsamość obywatela. Nie jest to wyłącznie dowód osobisty - okazać można także prawo jazdy lub paszport. Wymagane jest jednak, by był to dokument ze zdjęciem.

Po wejściu do lokalu wyborczego i potwierdzeniu tożsamości dostaniemy jedną kartę wyborczą. Odbiór należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Aby oddany głos był ważny należy jednak spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim należy sprawdzić czy na dole karty do głosowania znajduje się stempel obwodowej komisji wyborczej - bez niego głos będzie nieważny.

Karta do głosowania będzie zawierała nazwiska kandydatów ułożonych w kolejności alfabetycznej. Obok każdego nazwiska znajdować się będzie niewielkie okienko. Znak "X", czyli jak wskazuje PKW "co najmniej dwie przecinające się linie" należy zaznaczyć tylko jedno nazwisko - obok osoby, na którą głos chcemy oddać.

YouTube/PKW Jak oddać ważny głos?

Zaznaczenie dwóch lub więcej nazwisk, jak również pozostawienie pustego okienka przy wszystkich kandydatach skutkować będzie nieważnym głosem.

Na ważność głos nie wpływają natomiast dodatkowe dopiski czy rysunki - istotny jest tylko poprawnie postawiony symbol "X" w tylko jednej kratce.

YouTube/PKW Tak oddany głos będzie nieważny

W razie wątpliwości na kartach do głosowania znajdują się także instrukcje, wskazujące jak należy oddać ważny głos.

Głosowanie 18 maja. W jakim przypadku będzie druga tura?

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się wówczas, gdy żaden z kandydatów nie uzyska przynajmniej 50 proc. poparcia. W takim przypadku ponowne głosowanie odbędzie się "czternastego dnia po pierwszym głosowaniu", czyli 1 czerwca 2025.

W drugiej turze bierze także już tylko dwóch kandydatów, "którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów".

