Przestępstwa i wykroczenia w czasie ciszy wyborczej. PKW podała dane

- Początek głosowania odbył się bez incydentów - przekazał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Sylwester Marciniak. - Żadna z Okręgowych Komisji Wyborczych nie zgłosiła do PKW informacji, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie - dodał.

- Oznacza to, że nie wydarzyło się nic w pierwszych godzinach głosowania, co mogłoby przedłużyć głosowanie zaplanowane do godz. 21:00 - zaznaczył.

PKW podała dane. Przestępstwa i wykroczenia w czasie ciszy wyborczej

- W czasie ciszy wyborczej, czyli od wczoraj do północy zaistniały trzy przestępstwa, wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń odnotowano 63 przypadki, a określonych w Kodeksie wyborczym 56 - zaznaczył Marciniak.

Przewodniczący przekazał, że większość z nich dotyczyła złamania ciszy wyborczej w internecie.

Marciniak odniósł się do doniesień o tym, że niektórzy wyborcy uważają, że karty są sfałszowane, ze względu na ścięty górny róg. - W Tarnowie głosujący mieli nawet zawiadomić o sprawie policję - dodał. Jak wyjaśnił przewodniczący PKW, jest to element ułatwiający nałożenie nakładki dla osób niewidomych i nie należy się tym niepokoić.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Jak oddać ważny głos?



- Są też jakieś nie do końca potwierdzone informacje na temat udziału członków komisji w stanie wskazującym na spożycie alkoholu - powiedział przewodniczący PKW. Jak wyjaśnił, jeden z nich uciekł, gdy miał być doprowadzony na badanie na komisariacie, drugi natomiast miał graniczną zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. - To było 0,18 promila alkoholu, a stan wskazujący zaczyna się od 0,2 - wyjaśnił.

- Będzie jeszcze jedna próba badania i zobaczymy czy będzie wzrost, czy to pokłosie wczorajszego wieczoru - przekazał Marciniak.



Przewodniczący PKW powiedział, że powyższe przypadki są incydentalne i nie mają wpływu na przebieg wyborów. - Jest bardzo spokojnie. Mam nadzieję, że tak będzie do końca, do godz. 21:00 - wyjaśnił.



Kolejne konferencje PKW przewidziane są na godz. 13:30 i 18:30. Będą to tzw. konferencje frekwencyjne.

Ruszyło głosowanie w wyborach prezydenckich. Na karcie jest 13 kandydatów

O godz. 7.00 w niedzielę rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Na karcie do głosowania będzie 13 kandydatów. Do czasu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób.

ZOBACZ: Lokale wyborcze otwarte. Polacy głosują [RELACJA]

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.