Od ich decyzji może zależeć wynik wyborów. Co zrobią pozostali kandydaci?

Sondażowe wyniki wyborów pokazują minimalną różnicę między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. To sprawie, że w II turze wyborów bardzo istotne będą głosy wyborców, którzy w niedzielnym głosowaniu wskazali innych kandydatów. Pojawiły się już pierwsze deklaracje polityków ws. przekazania swojego poparcia.

Pierwszy głos w tej sprawie zabrał Szymon Hołownia. Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta stwierdził, że tylko Rafał Trzaskowski zatrzyma "pochód oszustów, złodziei, tych, którzy nie rozliczyli się za to, co robili z Polską przez ostatnich osiem lat, pochód nienawistników, antysemitów, ludzi, którzy nienawidzą innych ludzi, którzy naprawdę chcą pełnoskalowej wojny domowej w Polsce".

- Dlatego będę wspierał Rafała Trzaskowskiego - zadeklarował marszałek Sejmu.

Wybory prezydenckie 2025. Biejat chce się spotkać z Trzaskowskim

W sprawie poparcia kandydata PO w drugiej turze wyborów wypowiedziała się również Magdalena Biejat. Kandydatka Lewicy stwierdziła, że "bardzo chętnie spotka się z Trzaskowski, aby porozmawiać z nim o tym, co jest ważne dla wyborców lewicy".

- W drugiej turze szczególnie jest ważne (...) dla Rafała Trzaskowskiego, żeby przekonał wyborców lewicy, że traktuje ich poważnie, żeby pokazał im, że warto, żeby poszli do wyborów i żeby nie zostali w domu wtedy, kiedy trzeba będzie zabrać głos w drugiej turze. Chętnie pomogę mu w korekcie tego kursu - w taki sposób, żeby te ważne dla lewicy i lewicowych wyborców sprawy uwzględnił - zaznaczyła.

Biejat podkreśliła jednocześnie, że Karol Nawrocki "nie ma co liczyć na lewicę". - Myślę, że wszyscy, którzy mnie dobrze znają, wiedzą doskonale, że nie mam absolutnie żadnej wspólnej płaszczyzny porozumienia z Karolem Nawrockim. Przypominam, że to ja zafundowałam Karolowi Nawrockiemu największy kryzys wizerunkowy w tej kampanii - dodała.

Wybory prezydenckie 2025. Zandberg: Wyborcy to są mądrzy ludzie

Bardziej ostrożny w swoich deklaracjach był natomiast Adrian Zandberg. Kandydat partii Razem podkreślił, że "wyborcy to nie jest puchar przechodni, którego jeden polityk może oddać innym politykom".

- Wyborcy to są mądrzy ludzie, którzy mają swoje poglądy, swoje wartości i zgodnie z nimi będą głosować - powiedział.

- To nie jest koniec tej historii - to jest dopiero jej początek. Jest 2025 rok, przed nami jest 2026, a w 2027 roku są wybory parlamentarne, w których doprowadzimy do zmiany i skończymy z PO-PiSem. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wierzę, że razem damy radę - dodał Zandberg.

Wybory prezydenckie 2025. Kogo poprze Mentzen? "Zamierzam pomóc wyborcom podjąć decyzję"

Kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen zaznaczył natomiast, że każdy z jego wyborców samodzielnie podejmie decyzję, co zrobić w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zapowiedział jednak, że zamierza pomóc swym wyborcom podjąć tę decyzję.

- Na pewno wielu interesuje się co po pierwszej turze, a przed drugą turą - kogo poprę, a kogo nie poprę, do czego będę nawoływał przez najbliższe dwa tygodnie - powiedział Mentzen. Zaznaczył, że jego wyborcy "to na szczęście, nie są worki ziemniaków i się ich nie przerzuca z miejsca na miejsce" i każdy z nich "jest osobą świadomą, rozumną i samodzielnie podejmuje decyzję na kogo zagłosować i czy w ogóle głosować w drugiej turze".

- Natomiast, pomimo tego, zamierzam pomóc naszym wyborcom podjąć decyzję w drugiej turze. Szczegóły ogłoszę niebawem, nie będzie to dzisiejszego wieczora. Niebawem ujawnię więcej szczegółów - zapowiedział Mentzen.

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Minimalne różnice w czołówce

Jak wskazały wyniki badania exit poll, najwyższy wynik w I turze wyborów prezydenckich osiągnął kandydat KO Rafał Trzaskowski. Na polityka zagłosowało 30,8 proc. wszystkich głosujących.

Drugie miejsce zajął kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 29,1 proc. Z kolei na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Menzten z poparciem na poziomie 15,4 proc.

Czwarte miejsce przypadło Grzegorzowi Braunowi - 6,2 proc. Za nim uplasowali się kolejno Adrian Zandberg - 5,2 proc., Szymon Hołownia - 4,8 proc. oraz Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Kolejna lokata przypadła ex aequo Joannie Senyszyn i Krzysztofowi Stanowskiemu - oboje po 1,3 proc. Dalej uplasowali się Marek Jakubiak - 0,8 proc., Artur Bartoszewicz - 0,5 proc., Maciej Maciak - 0,4 proc oraz Marek Woch - 0,1 proc.

dk / polsatnews.pl/PAP