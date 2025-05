Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy ten wynik zbudowali, bo przecież ja tutaj tylko kandyduję, a kampanię ktoś musi robić - powiedział Grzegorz Braun, który według badania exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP zdobył 6,2 proc. głosów, co przełożyło się na wysokie czwarte miejsce. - Wyszliśmy z lasu na pole, oby to dla nas było pole grunwaldzkie - tłumaczył.

- Dziesiątki, setki spotkań, taczki podpisów, hałdy banerów (...) i ta niesłychana aktywność szerokiego frontu gaśnicowego, który teraz jest zmierzony i zważony, bo taki sens tego dzisiejszego werdyktu - powiedział Grzegorz Braun tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

Dodał, że niedzielne głosowanie było "odczytem temperatury narodu polskiego". - To było mierzenie i ważenie przed walką, jaką szeroki front gaśnicowy stoczy, idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych - tłumaczył

Wyniki wyborów prezydenckich. Exit poll. Grzegorz Braun "czarnym koniem"

Prezes Konfederacji Korony Polskiej zapowiedział, że "szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy".

- Wyszliśmy z lasu na pole, a oby to dla nas było pole grunwaldzkie. To jest front, który idzie odzyskać niepodległość i to jest to kryterium kluczowe, którego spełnienia oczekujemy od siebie i od wszystkich, którzy zechcą z nami iść do następnego Sejmu i Senatu - tłumaczył.

Ponadto zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie dążyć do tego, by "eurokołchoz się zawalił". - Oby nie nam na głowę - dodał.

Wyniki wyborów prezydenckich. Exit poll. Minimalne różnice w czołówce

Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. poparcia w I turze wyborów prezydenckich 2025 - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Tuż za nim plasuje się kandydat PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,1 proc. głosujących. Oznacza to, że nowego prezydenta Polacy wybiorą za dwa tygodnie, w II turze wyborów.

Wyniki dwóch czołowych kandydatów mieszczą się w granicy błędy statystycznego.

W badaniu exit poll kolejne miejsca zajęli:

Sławomir Mentzen - 15,4 proc.

Grzegorz Braun - 6,2 proc.

Adrian Zandberg - 5,2 proc.

Szymon Hołownia - 4,8 proc.

Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc.

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.