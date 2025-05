Do wstępnych wyników exit poll z I tury wyborów prezydenckich odniósł się między innymi prezydent Andrzej Duda. Jak napisał w mediach społecznościowych, "z całego serca proszę byście za dwa tygodnie znów poszli i wybrali następnego Prezydenta RP".

"Prezydenta wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Polski, która będzie umiała ochronić słabszych i nie będzie musiała się bać silnych. Polski, w której będzie zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To w tej chwili najważniejsze!" - dodał we wpisie na platformie X.

Wyniki skomentował także premier Donald Tusk. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że "właśnie zaczyna się gra o wszystko". "Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz" - podkreślił szef rządu.

Komentarze w sieci po wynikach exit poll. "Brunatny populizm"

Z kolei Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej zmieścił wpis na platformie X, w którym napisał, że za dwa tygodnie "pełna mobilizacja". "Przykład Rumunii pokazuje, że wspólnie można wygrać z brunatnym populizmem. Do boju! - napisał Budka, odnosząc się do wyborów w Rumunii" - zaznaczył, odnosząc się przy tym do wyborów prezydenckich w Rumunii, które odbyły się tego samego dnia.

ZOBACZ: Sondażowe wyniki wyborów. Mentzen ogłasza największy sukces w historii

Do mobilizacji zachęca także Przemysław Czarnek z PiS. "Kandydaci rządu Tuska w defensywie. 12 dni ciężkiej pracy przed nami i będziemy mieli wspaniałego Prezydenta - to czas na uratowanie Polski. Zwyciężymy" - napisał we wpisie.

Doskonały wynik @NawrockiKn. Kandydaci rządu Tuska w defensywie. 12 dni ciężkiej pracy przed nami i będziemy mieli wspaniałego Prezydenta - to czas na uratowanie Polski. Zwyciężymy✌️🇵🇱💪#Nawrocki2025 pic.twitter.com/9DLDXIEYf2 — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) May 18, 2025

Wynik kandydatki Lewicy Magdaleny Biejat skomentował natomiast europoseł Robert Biedroń. Polityk podziękował na platformie X wszystkim, którzy wspierali kandydatkę. "Głęboko wierzę, że ta kampania stanie się kamieniem węgielnym dla przyszłych sukcesów Lewicy, której jedną z liderek jest i będzie Magda."

Głęboko wierzę, że ta kampania stanie się kamieniem węgielnym dla przyszłych sukcesów @__Lewica, której jedną z liderek jest i będzie Magda.



Dziękuję @MagdaBiejat za walkę o lepszą Polskę!



Dziękuję wszystkim, którzy wspierali Magdę w tych wyborach! 💚 pic.twitter.com/kJuH4lOuXZ — Robert Biedroń #Biejat2025 (@RobertBiedron) May 18, 2025

Politycy komentują wyniki wyborów. "Szansa dla antysystemowej prawicy"

Z kolei w opinii Janusza Korwin-Mikkego wynik Grzegorza Brauna to "bardzo dobra zapowiedź". "Jest szansa dla antysystemowej prawicy" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Wyniki badania exit poll. Wiemy, jak głosowały miasta i wsie

Kilka słów na platformie X zamieścił przy tym wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, stwierdzając, że trzecie miejsce Sławomira Mentzena w I turze to "świetny wynik, będący owocem uporu i bardzo ciężkiej pracy".

Gratulacje dla @SlawomirMentzen! Świetny wynik, będący owocem uporu i bardzo ciężkiej pracy. @KONFEDERACJA_ potwierdza swoją silną pozycję jako trzecia siła oraz zdolność do poszerzania bazy wyborczej. Cieszy też suma poparcia kandydatów z prawej strony spektrum. Druga tura jest… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) May 18, 2025

"Konfederacja potwierdza swoją silną pozycję jako trzecia siła oraz zdolność do poszerzania bazy wyborczej. Cieszy też suma poparcia kandydatów z prawej strony spektrum. Druga tura jest do wygrania!" - zaznaczył.

wb/ml / Polsatnews.pl