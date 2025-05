"Twarda walka o każdy głos. Te dwa tygodnie rozstrzygną o przyszłości naszej Ojczyzny. Dlatego ani kroku wstecz" - pisał dalej premier w mediach społecznościowych.

Rafał Trzaskowski uzyskał 30,8 proc. poparcia w I turze wyborów prezydenckich 2025 - wynika z sondażu exit poll przygotowanego przez Ipsos dla Telewizji Polsat, TVN i TVP. Drugie miejsce zajmuje Karol Nawrocki, którego poparło 29,1 proc. głosujących. Dalej są Sławomir Mentzen - 15,4 proc., Grzegorz Braun 6,2 proc., Adrian Zandbreg 5,2 proc. Blisko 5 proc. jest też Szymon Hołownia, który zdobył 4,8 proc.

ZOBACZ: Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Exit poll. Minimalna różnica w I turze

- Ten wynik pokazuje jak musimy być silni, jak zdeterminowani. Ile jeszcze pracy przed nami, którą zaczynamy już dzisiaj, żeby wygrać wybory prezydenckie. Wiadomo było to od samego początku. Dlatego wszyscy musimy pracę i wysiłek włożyć w to zwycięstwo, a wtedy wygra cała Polska - komentował po ogłoszeniu wyniku exit poll Rafał Trzaskowski.

Wyniki wyborów, dane exit poll. Nawrocki wzywa do debaty

Karol Nawrocki w swoim przemówieniu po zakończeniu ciszy wyborczej stwierdził, że rząd Donalda Tuska ma "ostatni moment na wycofanie państwowych instytucji, służb specjalnych, Spółek Skarbu Państwa z walki z kandydatem obywatelskim".

ZOBACZ: Rafał Trzaskowski tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników przypomniał swoją prognozę: Mówiłem wam

- To moje wezwanie do tego, aby ta druga tura wyborów była uczciwa. Ja sobie z tym wszystkim radziłem przez sześć miesięcy i poradzę sobie przez dwa tygodnie - dodał.

- Macie szansę ratować to w drugiej turze i dać Polakom wybrać uczciwe. Na tej kanwie też chce się zwrócić do premiera Donalda Tuska i do Rafała Trzaskowskiego. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna uczciwa debata prezydencka - zaapelował kandydat popierany przez PiS.