Wybory to fundament demokracji, to właśnie wtedy obywatele mają realny wpływ na to, kto ich reprezentuje i podejmuje decyzje w ich imieniu. W Polsce wybory prezydenckie odbywają się co pięć lat. W niedzielę Polacy ponownie stają przy urnach, by wybrać głowę państwa.

To ważny moment, w którym każdy głos ma znaczenie. W końcu to decyzja dotycząca kierunku, w jakim podąży dalej kraj. Warto więc wiedzieć, jak przygotować się do głosowania i rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogą pojawić się przy urnie.

Czy trzeba mieć ze sobą dowód osobisty?

Tak. Aby oddać ważny głos, należy potwierdzić swoją tożsamość. W praktyce oznacza to konieczność okazania dokumentu ze zdjęciem - może to być dowód osobisty, paszport lub inny dokument uznany przez komisję wyborczą za wiarygodny.

Bez dokumentu nie zostanie się dopuszczonym do głosowania, nawet jeśli znajduje się na liście wyborców.

Gdzie głosować, jeśli nie jestem zameldowany w miejscu zamieszkania?

Nie trzeba głosować w miejscu zameldowania. Można dopisać się do spisu wyborców w innym mieście, np. tam, gdzie się pracuje lub studiuje. By to zrobić należało złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub przez internet do 15 maja.

Alternatywnie można było uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwala oddać głos w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.

Co, jeśli będę za granicą?

Polacy mieszkają lub przebywający za granicą również mogą wziąć udział w wyborach. Należało zgłosić się do najbliższej placówki konsularnej i wpisać do tamtejszego spisu wyborców.

Proces ten można było też przeprowadzić online. Głosowanie odbywa się w wyznaczonych lokalach wyborczych poza granicami Polski.

Czy można głosować korespondencyjne?

Tak, ale dotyczy to głównie osób z niepełnosprawnościami oraz przebywających na kwarantannie lub izolacji. Trzeba było zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego odpowiednio wcześniej. Otrzymało się wtedy pakiet wyborczy, który należy odesłać przed końcem głosowania. Ważne jest dokładnie zapoznanie się z instrukcją, ponieważ każdy błąd może unieważnić głos.

Jak wygląda karta do głosowania?

W przypadku wyborów prezydenckich karta zawiera listę kandydatów, obok których znajdują się kratki. Głos oddaje się, stawiając znak "X" tylko przy jednym nazwisku. Pozostawienie znaku przy dwóch lub jego brak unieważniają głos.

Komisja nie interpretuje intencji wyborcy. Liczy się tylko i wyłącznie poprawne zaznaczenie swojego kandydata lub kandydatki.

W jakich godzinach można głosować?

Lokale wyborcze są czynne od 7:00 rano do godziny 21:00. Jeśli dotrze się na miejsce przed godziną 21:00. Po tej godzinie drzwi są zamykane i nikt nowy nie jest wpuszczany do środka.

Co, jeśli spóźnię się na głosowanie?

Jeśli dotrze się na miejsce przed godziną 21:00, ale jest kolejka, nadal można oddać głos. Komisja ma obowiązek umożliwić głosowanie.

Należy jednak pamiętać, aby być przed wyznaczoną godziną. Osoby, które będą na miejscu później, nie zagłosują w wyborach.

Czy mój głos ma znaczenie?

To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedź jest prosta: tak. Każdy głos się liczy. Historia zna przypadki, w których różnice między kandydatami wynosiły zaledwie kilkaset głosów.

red. / Polsatnews.pl