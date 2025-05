- Chce się zwrócić do jednego z moich kontrkandydatów, do dr Sławomira Mentzena i wyborców Konfederacji. Panie doktorze, to czas na uratowanie Polski - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników exit poll Karol Nawrocki. Polityk wyszedł również z apelem do Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego o zorganizowanie "jednej uczciwej debaty prezydenckiej". Kandydat zaprosił również na specjalny marsz 25 maja.

Kandydat popierany przez PiS zwrócił się w stronę Sławomira Mentzena, który według wstępnych wyników uzyskał ponad 15 proc. głosów.

- W sposób osobisty chce się zwrócić do jednego z moich kontrkandydatów, z którym połączyła mnie fala hejtu, nienawiści - do dr Sławomira Mentzena i do wszystkich wyborców Konfederacji. To nie czas na dyskusje o środowiskowych, politycznych i partyjnych sprawach. Panie doktorze to czas na uratowanie Polski - zaapelował z mównicy Karol Nawrocki.

- Dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od waszych poglądów politycznych. Wszystkich was chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać - oświadczył.

Karol Nawrocki według sondażowych wyników Ipsos drugie miejsce w I turze wyborów z wynikiem 29,1 proc. Wyprzedził go Rafał Trzaskowski (30,8 proc.). Różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu statystycznego.

Karol Nawrocki zawalczy w drugiej turze. "Najmniej sprawiedliwe wybory"

Karol Nawrocki podziękował także "milionom Polaków", którzy oddali na niego głos i "nie ulegli presji propagandy, fałszu, kłamstwa i sile instytucji Donalda Tuska". - Te wybory rzeczywiście były najmniej sprawiedliwe w ciągu ostatnich 35 lat - zaznaczył kandydat popierany przez PiS.

Zdaniem Karola Nawrockiego "były to wybory nieuczciwe". - Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez spółki Skarbu Państwa, instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim, zabrana subwencja partii, która mnie wspierała, Prawu i Sprawiedliwości. I co? I nic. Jesteśmy i wygramy - podkreślił.

- Ta kosmetyczna różnica miedzy mną, a zastępcą Donalda Tuska, ten wynik blisko remisu przywołuje symbolikę tego miejsca, ale też wielką postać polskiej historii - powiedział.

- Jesteśmy w miejscu symbolicznym, pełnym nadziei, w sali BHP w sercu Stoczni Gdańskiej, gdzie rodziła się solidarność i wolność Polski, a człowiekiem wolności i solidarności był śp. prezydent Lech Kaczyński, który pierwszą turę wyborów z Donaldem Tuskiem przegrał, po to żeby w sposób wyraźny w drugiej turze zostać najlepszym prezydentem III RP - dodał.

Karol Nawrocki: Wzywam, by odbyła się jedna uczciwa debata prezydencka

Jak powiedział podczas swojego wystąpienia Karol Nawrocki, rząd Donalda Tuska ma "ostatni moment na wycofanie państwowych instytucji, służb specjalnych, Spółek Skarbu Państwa z walki z kandydatem obywatelskim".

- To moje wezwanie do tego, aby ta druga tura wyborów była uczciwa. Ja sobie z tym wszystkim radziłem przez sześć miesięcy i poradzę sobie przez dwa tygodnie - dodał.

- Macie szasnę ratować to w drugiej turze i dać Polakom wybrać uczciwe. Na tej kanwie też chce się zwrócić do premiera Donalda Tuska i do Rafała Trzaskowskiego. Wzywam więc do tego, by odbyła się jedna uczciwa debata prezydencka - zaapelował kandydat popierany przez PiS.

