Stworzył muzykę do ponad 80 filmów, otrzymał za to wiele cennych nagród i nie osiadł na laurach, cały czas tworzy muzyczne arcydzieła. Wybitny polski kompozytor Zbigniew Preisner tuż przed swoimi urodzinami wydaje nową płytę "My life - Preiser's Music". Artysta rozmowie z reporterką Polsat News Agnieszką Baran zdradził także swoje marzenie. - Obliczyłem, że zajmie mi to cztery lata - powiedział.

- W życiu nigdy nie jest łatwo. Kieślowski powiedział, że Pan Bóg pisze prawdę linią krzywą - powiedział kompozytor Zbigniew Preisner reporterce Polsat News Agnieszce Baran. Jak dodał, do prawdy dochodzi się krętymi drogami.

- Moje początki były łatwe, to była Piwnica pod Baranami. Tam się nauczyłem całego mojego zawodu - dodał.

Preisner zaznaczył, że pracował z najlepszymi reżyserami na świecie. - Teraz jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Siedzę w studio w miejscowości Jamna, która jest mała wioską. Kiedyś ktoś, kto się tu zagubił, powiedział mi, żebym napisał, że tu jest "koniec świata".

Preisner: Muzyka, którą chciałem przedstawić państwu, jest dla mnie ważna

- Jednym z rodzajów mojej muzyki jest ta tworzona do filmów - przekazał kompozytor. - Wówczas muszę podążać za materiałem, za wizją reżysera - zaznaczył. - Jeżeli ja mam coś ważnego do powiedzenia, a zdaje mi się, że miałem tak parę razy w życiu, choćby "Kolędy na koniec wieku", "Requiem dla przyjaciela" czy "My life", to znaczy, że uznałem, że muzyka, którą chciałem przedstawić Państwu, jest dla mnie ważna - wyjaśnił Preisner.

ZOBACZ: Muzyka to jego nowy sens życia. Oto Dawid Dubajka w MBTM

- Nie mam wielu marzeń. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze muzykę dla kilku filmów. Ale przyrzekam, że jak mi się to znudzi, albo jak zauważę, że nie docieram do słuchaczy, to za ostatnie pieniądze kupię jacht i wyruszę z Rodos w podróż - zadeklarował kompozytor.

WIDEO: Rozmowa ze Zbigniewem Preisnerem

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Preisner przekazał, że ma marzenie, aby dopłynąć do każdej wyspy, która jest w Grecji. - Jest ich około 2,6 tys. Obliczyłem, że zajmie mi to cztery lata. A potem, przy ostatniej z wysp, umrę na morzu - dodał.

Zbigniew Preisner jest kompozytorem muzyki filmowej oraz teatralnej, znany m.in. ze współpracy z reżyserem Krzysztofem Kieślowskim. Jest także producentem muzycznym oraz członkiem Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej.