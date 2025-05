Ten nawyk niszczy samochód. Często kierowcy popełniają ten błąd nieświadomie

Pozornie niewielki błąd podczas prowadzenia auta może słono kosztować. Co gorsza, wielu kierowców popełnia go nagminnie. Jazda na półsprzęgle bywa przydatna podczas manewrowania, ale często jest proszeniem się o problemy. Warto upewnić się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęgło, by nie narazić się na wysoki rachunek od mechanika.

Czym jest jazda na półsprzęgle? To sposób prowadzenia samochodu polegający na częściowym wciśnięciu pedału sprzęgła. Najczęściej mamy z nim do czynienia podczas ruszania, parkowania czy powolnej jazdy w korku. W takich sytuacjach sprzęgło pozostaje w niepełnym załączeniu. Efektem jest ślizganie się tarczy i niepełne przekazywanie napędu na koła.

Jazda na półsprzęgle. Na dłuższą metę bardzo szkodzi

Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których taka technika jest uzasadniona np. przy ruszaniu na wzniesieniu czy wykonywaniu precyzyjnego manewru. Na dłuższą metę może jednak powodować poważne konsekwencje. Jedną z nich jest zużycie tarczy sprzęgła, która ślizgając się, może się przegrzać, a nawet spalić.

Nieustanne trzymanie stopy na pedale to również ryzyko uszkodzenia łożyska oporowego. W takiej sytuacji mechanizm pracuje głośno, może szarpać, a zmiana biegów staje się problematyczna. Możliwe jest także zniszczenie kosztownego elementu, jakim jest dwumasowe koło zamachowe. Naprawa takich usterek to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych.

Jeszcze większe straty mogą wynikać z innych skutków jazdy na półsprzęgle m.in. gorszej kontroli nad pojazdem i wydłużonej drogi hamowania. To mniej oczywiste skutki, ale wynikają z przyzwyczajenia stopy do niewłaściwego ułożenia, co pogarsza precyzję pracy pedałami.

Jak uniknąć zniszczeń?

Należy wciskać sprzęgło do końca, gdy zmienia się biegi. Czy to jeżdżąc, czy to stojąc na światłach, lepiej nie stawiać nogi na pedale. Nawet lekki nacisk może wpłynąć na uruchomienie mechanizmu, a więc jego zużywanie się.

Bywa tak, że docisk jest niepełny, bo utrudnia to wycieraczka lub dywanik. Takie przeszkody najlepiej usunąć. Ponadto, gdy kierujący chce wystartować na górce, może skorzystać z hamulca ręcznego.

Awaria sprzęgła. Po czym poznać uszkodzenie?

Na zużycie wskazuje nieadekwatne przyspieszenie w stosunku do obrotów. Wspomniane kłopoty z wrzuceniem biegów albo szarpanie podczas ruszania to kolejne symptomy, podobnie jak "ciężkie wchodzenie" przy nacisku na pedał.

Warto też nasłuchiwać, czy podczas pracy tej części nie słychać dziwnych dźwięków. Oprócz tego, poza słuchem przyda się węch. Alarmujący powinien być zapach spalenizny. Takie oznaki należy skonsultować z mechanikiem.

