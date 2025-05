Sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z Siergiejem Ławrowem. Szef rosyjskiego MSZ mówił o "pozytywnej roli" Stanów Zjednoczonych we wznowieniu rozmów między Rosją a Ukrainą. Jednak te prowadzone w piątek w Stambule nie przyniosły przełomu, a wkrótce po nich Moskwa zintensyfikowała ataki.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow rozmawiał telefoniczne z sekretarzem stanu USA Marco Rubio - podaje Reuters.

Jak pisze agencja, Ławrow wyraził zadowolenie z "pozytywnej roli" Stanów Zjednoczonych w zapewnieniu wznowienia rozmów między Rosją a Ukrainą.



Z kolei rosyjski resort dyplomacji przekazał w sieci, że Ławrow uzgodnił z Rubio kontynuowanie dalszych kontaktów między ich krajami.

Wojna w Ukrainie. Negocjacje w sprawie pokoju

Wcześniej w sobotę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow informował, że Władimir Putin mógłby spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko pod warunkiem "osiągnięcia pewnych porozumień między krajami".

- Jednocześnie przy podpisywaniu dokumentów, które delegacje mają uzgodnić, główną i podstawową kwestią dla nas pozostaje to, kto dokładnie podpisze te dokumenty ze strony ukraińskiej - mówił rzecznik.

Putin wcześniej zakwestionował legalność pełnienia przez Zełenskiego urzędu prezydenta, bo ta - zgodnie z narracją Kremla - wygasła - przypomina Reuters. Wybory prezydenckie w Ukrainie nie zostały przeprowadzone ze względu na trwającą wojnę.

Zełenski w Turcji. Putin nie przyleciał

Władimir Putin nie poleciał w czwartek w Turcji, by spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, choć sam zaproponował negocjacje.

Prezydent Ukrainy przyleciał do Ankary, gdzie podjął go prezydent Recep Tayyip Erdogan. Kiedy okazało się, że w Stambule nie będzie Putina, ani prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski postanowił polecieć do Tirany, żeby wziąć udział w Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

W rozmowach pokojowych w Stambule ostatecznie brały udział delegacje Ukrainy, Rosji, Turcji i Stanów Zjednoczonych.