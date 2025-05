Wypadek busa pod Radomskiem. Sześć osób rannych

W miejscowości Granice (woj. łódzkie) doszło do poważnego wypadku. Rozpędzony bus uderzył w drzewo. W wyniku wypadku sześć osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

- Bus przewożący osoby uderzył w drzewo - przekazał polsatnews.pl kapitan Marek Jeziorski, oficer prasowy komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Pojazdem podróżowało sześć osób.

- Na miejscu są służby ratunkowe, cztery karetki pogotowia ratunkowego, sześć zastępów straży, policja i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodał.

Jak przekazał strażak, niektórych poszkodowanych trzeba było wyciągać z rozbitego auta. - Aby uwolnić zakleszczone osoby, strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu - dodał.

Łódzkie. Poważany wypadek pod Radomskiem. Bus uderzył w drzewo

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący busem marki Mercedes nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał z drogi i uderzył w drzewo - przekazała lokalna policja.

ZOBACZ: Wypadek z udziałem radiowozu w Poznaniu. Trzy osoby zostały ranne

Kierowcę zabrał do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do szpitali w Radomsku i we Włoszczowie.

Mundurowi dodali, że utrudnienia na DK-42 mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejscu trwają czynności.