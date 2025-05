Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla części powiatów z 6 województw na wschodzie i południu kraju.

Alerty obejmują powiaty z województw lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na tych obszarach prognozowany jest spadek temperatury do około 1 stopni Celsjusza, a przy gruncie do - 2 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą obowiązywały od godz. 23 w dniu 17 maja do 6 rano następnego dnia.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Pogoda na sobotę. Opady deszczu i śniegu

W sobotę w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo, miejscami opady deszczu mogą być intensywne. W górach i rejonach podgórskich opadom deszczu może towarzyszyć śnieg. Temperatura przyjmie wartości od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centralnej części kraju oraz na Pomorzu, do około 13 stopni Celsjusza. w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Najcieplej będzie na zachodnich krańcach Polski, gdzie temperatura wyniesie do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie silny i porywisty z kierunków północnych. Porywy wiatru przekroczą 60 km/h na południowym zachodzie i zachodzie kraju. Synoptyk dodał, że po południu lokalnie mogą wystąpić burze, którym towarzyszyć będzie opad drobnego gradu.

ZOBACZ: Gwałtowne załamanie pogody w USA. Są ofiary, tysiące ludzi bez prądu

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu o silnym natężeniu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy prognozuje się opady o sumie do 15 mm, lokalnie do 20 mm na Wybrzeżu. W szczytowych partiach Karpat wzrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 5 do 8 cm. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, tam temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni Celsjusza. W centrum kraju na termometrach około 5 stopni Celsjusza, 7 stopni Celsjusza na zachodzie i do 9 stopni Celsjusza na zachodnim Wybrzeżu. Na północnym wschodzie wiatr będzie słaby i zmienny, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany i okresami porywisty, nawet do 60 km/h na Wybrzeżu i do 70 km/h w górach.

Prognoza pogody. Silne opady deszczu

W niedzielę w dalszym ciągu będzie pochmurno, lokalnie wystąpią opady deszczu o silnym natężeniu. Możliwe są również burze z opadami śniegu i drobnego gradu. Prognozowana suma opadów wyniesie do 15 mm, w górach opady śniegu spowodują wzrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą do 14 stopni Celsjusza, z kolei na Podhalu temperatura wyniesie do około stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w Sudetach w porywach nawet do 90 km/h.

ZOBACZ: Krupa śnieżna, a nawet śnieg. Pogodowe szaleństwo

W nocy z niedzieli na poniedziałek wystąpią opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 2 stopni Celsjusza północnym wschodzie, do 6-7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wiejący z kierunków zachodnich.

pbi / PAP/Polsatnews.pl