W listopadzie 2024 roku Android, system operacyjny bazujący na Linuxie, miał ponad 70 proc. udziału w rynku światowym. Według DemandSage ponad trzy miliardy osób używa systemu Android w swoim telefonie, smartwatchu czy tablecie. Jego popularność wynika przede wszystkim z przystępnej ceny i ogromnej liczby opcji, która przekracza wszystko, co może zaoferować konkurencja.

Włącznie opcji programistycznych jest swoistą bramą dostępu do funkcji, z których większość osób nie zdaje sobie sprawy. Można zmienić, chociażby maksymalną liczbę urządzeń Bluetooth czy ustawić limit procesów w tle. Należy przejść do pozycji:

Ustawienia

System i informacje o oprogramowaniu

Więcej.

W tym miejscu należy stuknąć w pozycję "wersja kompilacji" od siedmiu do 10 razy, do momentu wyświetlenia komunikatu "Jesteś teraz programistą". Opcje programistyczne można później znaleźć w ustawieniach.

Zdalne instalowanie aplikacji

Aby instalować nowe aplikacje, nie trzeba używać telefonu. Wystarczy odwiedzić sklep Google Play w przeglądarce internetowej i zalogować się na tym samym koncie Google, jakie jest na telefonie z systemem android. W ten sposób można zdalnie instalować dowolne aplikacje lub gry.

Pomimo ogromnej ilości aplikacji oraz gier, które można znaleźć w oficjalnej aplikacji Google Play, czasami użytkownicy chcą zainstalować coś spoza tej puli. System Android blokuje takie próby, powołując się na wyłudzanie danych osobowych i inne niebezpieczeństwa czyhające w sieci. Można to jednak bardzo łatwo ominąć.

Należy wejść w "ustawienia" i znaleźć (najlepiej za pomocą lupy służącej do wyszukiwania opcji) "nieznane źródła". Wystarczy odznaczyć tę opcję i cieszyć się dowolnie pobraną aplikacją lub grą.

Monitorowanie tętna za pomocą telefonu

Telefony z system Android mają wbudowany miernik tętna znajdujący się w obiektywie tylnego aparatu. Aby go używać, potrzebna jest jednak odpowiednia aplikacja. Najlepiej w tym przypadku skorzystać ze sklepu Google Play i pobrać Google Fit. Później wystarczy otworzyć aplikację, przejść do sekcji Tętno i kliknąć "dodaj+". Następnie delikatnie dotknąć palcem obiektywu tylnego aparatu i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Pożyczenie komuś telefonu nawet na chwilę w dzisiejszych czasach może zwiększyć puls. Co będzie, gdy zajrzy do prywatnych wiadomości i zdjęć? A jak zacznie "grzebać" w aplikacjach i ustawieniach? Android ma na to radę. Wystarczy stworzyć konto oznaczone jako "gość".

Ewentualnie użyć opcji znanej jako "druga przestrzeń". Dzięki temu można bezpiecznie przekazać telefon drugiej osobie, ponieważ będzie miała dostęp tylko do podstawowych funkcji androida oraz nie zobaczy wiadomości i konta Google.

