W sobotę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Władimir Putin mógłby spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim, ale tylko pod warunkiem "osiągnięcia pewnych porozumień".

Nie wiadomo jednak, o jakich dokładnie "porozumieniach między oboma krajami" mówił Pieskow. - Jednocześnie przy podpisywaniu dokumentów, które delegacje mają uzgodnić, główną i podstawową kwestią dla nas pozostaje to, kto dokładnie podpisze te dokumenty ze strony ukraińskiej - mówił.

Putin wcześniej zakwestionował legalność pełnienia przez Zełenskiego urzędu prezydenta, bo ta - zgodnie z narracją Kremla - wygasła - przypomina Reuters. Wybory prezydenckie w Ukrainie nie zostały przeprowadzone ze względu na trwającą wojnę.

Rozmowy w Turcji. Zełenski czekał, Putin nie przyleciał

Faktem jest, że Putin nie skorzystał z okazji do bezpośredniej rozmowy z Zełenskim i nie pojawił się w czwartek w Turcji, choć sam zaproponował negocjacje.

Prezydent Ukrainy przyleciał do Ankary, gdzie podjął go prezydent Recep Tayyip Erdogan. Kiedy okazało się, że w Stambule nie będzie Putina, ani prezydenta USA Donalda Trumap, Zełenski postanowił polecieć do Tirany, żeby wziąć udział w Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

W rozmowach pokojowych w Stambule ostatecznie brały udział delegacje Ukrainy, Rosji, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Zełenski był zawiedziony nie tylko nieobecnością Putina, ale też rangą jego wysłanników.

Putin i Zełenski nie spotkali się od grudnia 2019 roku.