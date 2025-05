Zerwane dachy z budynków, wybite okna, powalone drzewa oraz linie energetyczne - to efekt gwałtownych wichur i burz, które przeszły przez USA. Władze potwierdziły co najmniej pięć ofiar śmiertelnych. Nadal trwają poszukiwania zaginionych. Około 100 tys. osób pozostało bez prądu. Prognozy przewidują, że to jeszcze nie koniec pogodowych zawirowań.