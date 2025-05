W obliczu fiaska rozmów pokojowych w Stambule, Watykan może "udostępnić" miejsce na negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą. - Trzeba zobaczyć, co można zrobić - powiedział w piątek watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin.

Duchowny został poproszony przez dziennikarzy o komentarz do prób rokowań między Rosją i Ukrainą oraz do faktu, że nie doszło do bezpośredniego spotkania przywódców obu krajów w Stambule. Kardynał Parolin oświadczył, że obecna sytuacja jest "bardzo trudna, dramatyczna".

Inicjatywa Watykanu. "Papież może udostępnić miejsce"

- Papież Leon XIV zamierza "ewentualnie udostępnić" Watykan na bezpośrednie spotkanie między przedstawicielami Rosji i Ukrainy - powiedział dziennikarzom kardynał Parolin.

- Trzeba zobaczyć, co można zrobić - dodał.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już kilka dni temu przyznał, że "liczy na pomoc papieża" w rozwiązaniu trwającego od 2022 roku pełnoskalowego konfliktu z Rosją.

Zełenski: Była szansa na pokój, ale Putin nie przyjechał

- W tym tygodniu mieliśmy realną szansę na pokój, ale przywódca Rosji Władimir Putin bał się przyjechać do Turcji i wysłał delegację, która nie ma mandatu do podejmowania decyzji - powiedział w piątek przywódca Ukrainy podczas sesji plenarnej szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC) w Tiranie.

- Byłem gotów na spotkanie twarzą w twarz z Putinem, czy to Ankarze, czy w Stambule, i podjęcie prób rozwiązania kluczowych kwestii - zaznaczył polityk.

Komentując trwające w Stambule rozmowy ukraińsko-rosyjskie, stwierdził, że "żadna z osób reprezentujących tam Moskwę nie podejmuje w Rosji decyzji".