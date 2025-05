Odileta Pansani de Haro oraz Paschoal de Haro pochodzili z miasta Votuporanga w stanie Sao Paulo w Brazylii i przeżyli ze sobą 77 lat, z czego 74 w małżeństwie. Odeszli tego samego dnia, w odstępie zaledwie 10 godzin. Dwa dni wcześniej obchodzili rocznicę ślubu.

Brazylia. Poruszająca historia małżeństwa

Odileta urodziła się w Mirasssol, natomiast Paschoal w oddalonym o kilkanaście kilometrów Balsamo. Poznali się w Votuporanga, gdy ona miała 15 lat, a on 18. Do dziś zachowały się ich pierwsze listy miłosne, w których obiecywali sobie, że będą ze sobą do końca życia

"Chciałbym żyć u twego boku (...). Nawet jeśli przeżyję tysiąc lat, będę pamiętał tylko ciebie i szczęśliwe chwile, które spędziłem u twego boku" - pisał Luciano tuż po tym, jak poznał żonę.

ZOBACZ: Druga waloryzacja emerytury w 2025 roku? To ogromne wsparcie dla seniorów

Ślub odbył 15 kwietnia 1951 roku. Przez kolejne 74 lata para doczekała się czwórki dzieci, sześciorga wnucząt i czworga prawnucząt. Paschoal całe życie pracował w sklepie, a jego żona zajmowała się domem. Oprócz tego oboje prowadzili działalność charytatywną i pomagali najuboższym w Votuporanga.

Przeżyli ze sobą 77 lat

Zięć pary, który historią podzielił się z telewizją Globo, powiedział, że Odileta i Paschoal są dowodem na to, "że bratnie dusze istnieją".

Para wspierała się do samego końca, nawet wtedy, gdy oboje ciężko zachorowali. U Odilety zdiagnozowano Alzheimera, a kilka lat później Paschoal dowiedział, że ma raka jelita grubego. Ze względu na wiek, leczenie miało tylko charakter paliatywny. Mężczyzna prosił, aby "Bóg zabrał ich tego samego dnia".

ZOBACZ: Polacy nie przyjmują zaproszeń na wesela. Nie stać ich na udział

Życzenie się spełniło. Odileta zmarła w wieku 92 lat, 17 kwietnia o godzinie 7:00 rano. Paschoal zmarł w wieku 94 lat, tego samego dnia o godzinie 17:00. Oboje przebywali w tym samym pokoju.

aba/ sgo / polsatnews.pl