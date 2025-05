Ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich poznamy prawdopodobnie we wtorek rano - przekazał szef PKW Sylwester Marciniak. Podczas konferencji poinformowano również o nietypowym wyglądzie kart do głosowania, które będą miały obcięty róg.

Podczas piątkowej konferencji prasowej przed ogłoszeniem ciszy wyborczej, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przekazał dane statystyczne. Wskazał, że na potrzeby niedzielnych wyborów prezydenckich utworzono 32 tys. 143 obwody głosowania. Z tego 29 tys. 815 stałych obwodów głosowania, a odrębnych 1812. Za granicą utworzono 511 obwodów do głosowania, a także pięć na statkach.

Pytany o to, kiedy poznamy ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów, powiedział: - Może to nastąpić we wtorek rano. Wszystko zależy od komisji wyborczych poza granicami kraju.

Niewykluczone, że wyniki będą znane w poniedziałek około północy.

Marciniak przekazał, że według danych GUS liczba mieszkańców Polski to 35 mln 478 tys. 598 osób. - Przy czym liczba wyborców, tj. osób uprawnionych do głosowania wynosi 28 mln 943 tys. 594 osoby - oświadczył.

Przewodniczący PKW dodał, że jeśli chodzi o liczbę osób głosujących korespondencyjnie, to na godz. 11.30 w piątek "mamy informację o 9 tys. 553 osobach".

Wybory prezydenckie. PKW o przebiegu głosowania

Sylwester Marciniak przekazał, że najstarszy kandydat startujący w wyborach prezydenckich ma 76 lat, a najmłodszy - 38 lat, co oznacza, że średnia wieku wynosi niespełna 51 lat. Wśród kandydatów kobiety stanowią 15,38 procent.

Szef KBW Rafał Tkacz przypomniał, że że w dniu wyborów w lokalach wyborczych należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub aplikację mObywatel.

Podczas konferencji PKW Tkacz podkreślił, że każdemu wyborcy przysługuje wyłącznie jedna karta wyborcza i komisja nie może wydać kolejnej. Wskazał, że przy wydawaniu kart komisja sprawdza, czy są one odpowiednio ostemplowane - na każdej karcie musi się znaleźć naniesiony wcześniej odcisk pieczęci PKW oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej, przystawiona przez członków komisji przed wydaniem karty do głosowania.

Wybory prezydenckie. Jak głosować?

Komisja ma obowiązek zweryfikować, czy wyborca potwierdził otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem. Na każdej karcie do głosowania w porządków alfabetycznym wypisanych jest 13 kandydatów startujących w wyborach. Jeden róg karty do głosowania będzie ścięty, co - jak zaznaczył szef KBW - jest "elementem przewidziany w całym tym procesie"; ma ułatwić głosowanie osobom niewidomym.

Jeśli chodzi o sposób głosowania, to wyborca ma obowiązek postawić znak X (co najmniej dwie przecinające się linie) w obrębie kratki przy nazwisku tylko jednego kandydata, na którego chce oddać głos. Szef KBW zaznaczył, że postawienie znaku X przy więcej niż jednym kandydacie bądź niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

an / pap/polsatnews.pl