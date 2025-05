Sekretarz stanu USA Marco Rubio w czwartek podczas rozmowy z dziennikarzami w tureckiej Antalyi na marginesie spotkania ministrów państw NATO uzasadniał, dlaczego uważa, że przełom w rozmowach o Ukrainie może przynieść jedynie bezpośrednia rozmowa prezydentów Trumpa i Putina.

Jak stwierdził, poziom delegacji wysłanej przez Rosjan na rozmowy z Ukrainą - delegacji przewodniczy doradca Putina były minister kultury Władimir Miedinskij - nie daje powodów do nadziei na poważne negocjacje.

Wojna na Ukrainie. Negocjacje pokojowe w Turcji

- Nie zamierzamy, nie gonimy już za tym po całym świecie. To już się stało (...) ale przyjechaliśmy, bo powiedziano nam, że może dojść do bezpośrednich rozmów między Rosjanami a Ukraińcami; taki był pierwotny plan. Wszyscy słyszeliście to samo. To się nie stanie, a jeśli tak, to nie na takim poziomie, na jakim mieliśmy nadzieję - powiedział Marco Rubio.

- Mam nadzieję, że się mylę; mam nadzieję, że jutro osiągną ogromny przełom, jeśli będą rozmawiać. Ale szczerze mówiąc, nie wierzę, że osiągniemy przełom, dopóki prezydent Trump nie stanie twarzą w twarz z prezydentem Putinem i nie ustali, jakie są jego intencje na przyszłość - dodał.

Jak stwierdził, nie sądzi, by Rosja zgodziła się w piątek na zawieszenie broni i podjęła poważne negocjacje "po prostu ze względu na strukturę i sposób, w jaki to wszystko się rozegrało".

Marco Rubio: Trump jest gotowy zaangażować się w sprawę pokoju

Szef amerykańskiej dyplomacji powiedział jednak, że prezydent Trump jest gotowy zaangażować się w sprawę pokoju "tak długo, jak to będzie konieczne".

- Nie sądzę, by cokolwiek produktywnego działo się od tej pory, dopóki oni (Trump i Putin) nie zaangażują się w bezpośrednie i bardzo szczere rozmowy - oznajmił Rubio. - Nie możemy jednak nadal latać po całym świecie i uczestniczyć w spotkaniach, które nie będą produktywne - dodał.

Rubio zapowiedział, że w piątek spotka się z tureckim ministrem spraw zagranicznych i ukraińską "delegacją wysokiego szczebla", podczas gdy z rosyjską delegacją spotka się ktoś "na odpowiednim poziomie".

an / PAP