Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna, Zachodnia i częściowo Centralna jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum w rejonie Wysp Owczych. Reszta kontynentu pozostanie pod wpływem układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi.

Polska jest pod wpływem niżu znad Litwy, w strefie frontu okluzji przemieszczającego się przez północną i centralną część kraju. Pozostajemy w chłodnej i wilgotnej, arktycznej masie powietrza. Prognozuje się niewielki wzrost lub wahania ciśnienia.

Prognoza pogody. Deszcz i krupa śnieżna

W piątek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Karpat i Sudetów śnieg i tam prognozowany przyrost porywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 st. C na krańcach północno-wschodnich, około 12 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie.

ZOBACZ: Przymrozki, burze, a nawet śnieg. Nadciąga załamanie pogody

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie i w burzach porywy wiatru do 65 km/h; nad morzem dość silny i silny, od 35 km do 50 km/h, początkowo w porywach do 70 km/h, później słabnący do 60 km/h, na północy z kierunków północnych, na pozostałym obszarze kraju z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami, szczególnie podczas burz, porywisty, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy do około 60 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Pogoda. Deszcz i deszcz ze śniegiem w nocy

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich lokalnie także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. W Karpatach przyrost porywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura minimalna od 0 st. C w rejonach podgórskich Karpat i tam przygruntowe przymrozki do minus 2 st. C, około 5 st. C w centrum, do 9 st. C nad morzem.

Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny i silny, od 35 km do 50 km/h oraz w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h.

WIDEO: "Polska Wybiera. Finał kampanii". Wyjątkowe podsumowanie tuż przed wyborami prezydenckimi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / PAP/Polsatnews.pl