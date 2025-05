Zełenski wylądował w Ankarze. Rozmowy pokojowe opóźnione

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział po wylądowaniu w Ankarze, że Ukraina podejmie decyzję o kolejnych krokach w rozmowach z Rosją po spotkaniu z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem.

"Poziom dekoracyjny". Zełenski o rosyjskiej delegacji

Zełenski dodał, że ranga rosyjskiej delegacji wysłanej do Turcji na rozmowy jest niska i ma niejasny mandat. - Oficjalnie nie znam rangi rosyjskiej (delegacji), ale z tego, co widzimy, wygląda to raczej na poziom dekoracyjny - ocenił Zełenski.

ZOBACZ: "Czekam, kto przyjedzie z Rosji". Zełenski gotowy na rozmowy w Stambule

Zaznaczył przy tym, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzą - oprócz prezydenta - minister spraw zagranicznych, szefowie sił zbrojnych i wywiadu, a także wysocy rangą urzędnicy z jego kancelarii.

Reuters, powołując się na swoje źródła w tureckim MSZ podaje, że nie wyznaczono jeszcze godziny rozmów delegacji.

Negocjacje pokojowe. Zełenski czeka na Putina

W sobotę przywódcy Ukrainy, Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wezwali w Kijowie Rosję do bezwarunkowego przyjęcia 30-dniowego zawieszenia broni, grożąc przy tym nałożeniem sankcji na rosyjski sektor energetyczny i bankowy. Propozycję rozejmu poparł prezydent Trump.

W nocnym oświadczeniu Władimir Putin zaproponował z kolei bezpośrednie rozmowy pokojowe, wskazując, że mogłyby się odbyć 15 maja w Turcji.

Propozycję zaakceptował Wołodymyr Zełenski, który zaznaczył, że osobiście będzie czekał na Putina.