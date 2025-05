Nowe doniesienia ws. kawalerki. Nawrocki miał udzielić pożyczki na 20 procent

Sprawa dotyczy wykupu kawalerki od pana Jerzego Ż. przez Karola Nawrockiego. Transakcja ujawniona przez dziennikarzy Onetu wywołała wiele kontrowersji z powodu niejasnych okoliczności jej przeprowadzenia.

Nawrocki i politycy PiS wielokrotnie zmieniali relacje na ten temat. Sam kandydat przyznał, że pożyczył panu Jerzemu pieniądze, a dziennikarze "Gazety Wyborczej" ujawnili, że pożyczka była oprocentowana na 20 proc. w skali roku. Zdaniem autorów tekstu, starszy mężczyzna nie miał zdolności kredytowej i nie miał możliwości spłacenia tego zadłużenia.

Nawrocki: Pożyczyłem Jerzemu Ż. pieniądze

Przypomnijmy, że w poniedziałek Nawrocki ponownie odniósł się do sprawy jego znajomości z Jerzym Ż. W opublikowanym przed debatą filmie przyznał, że pożyczał mężczyźnie pieniądze na wykup kawalerki od gminy.

- Mieszkanie było lokalem komunalnym. Pan Jerzy był jego najemcą. Nie miał pieniędzy na jego regularne opłacanie. Wpadał niestety w długi. W 2010 roku poprosił mnie o pożyczkę na wykup, żeby miesięczne koszty były niższe. Sprawa jego sprzedaży pojawiła się dopiero rok później, w 2011 roku. W testamencie zapisał mi cały swój dobytek, w tym mieszkanie - powiedział na nagraniu Nawrocki.

Wyborcza: Nawrocki pożyczył pieniądze na wysoki procent

W artykule "Wyborczej" czytamy, że Nawrocki pożyczył Jerzemu Ż. kwotę 12 tys. zł na 20 procent rocznie. Taki zapis miał znaleźć się w umowie, która jest datowana na 15 lutego 2010 roku. Gazeta dotarła do dokumentu.

Autorzy artykułu zwrócili uwagę na wysoki procent udzielonego przez Nawrockiego kredytu. Dziennikarze spekulują, że spłata całej kwoty z odsetkami była poza zasięgiem finansowym schorowanego pana Jerzego.

"W roku 2010 średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło ok. 5 proc., zaś kredytów gotówkowych - od 8,4 do 17,5 proc. (plus prowizja banku). Pan Jerzy nie miał zdolności kredytowej. Stawka 20 proc. to nieco poniżej progu zakazanych pożyczek lichwiarskich, które zaczynają się powyżej 24 proc." - czytamy w tekście.