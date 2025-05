- W tej pożyczce zupełnie nie miało znaczenia to, co jest tam zapisane - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Karol Nawrocki. Kandydat na prezydenta wspierany przez PiS odpowiedział w ten sposób, dopytywany o doniesienia "Gazety Wyborczej" dotyczące wysokości oprocentowania pożyczki udzielonej Jerzemu Ż.

W czwartek "Gazeta Wyborcza" podała, że Nawrocki pożyczył Jerzemu Ż. kwotę 12 tys. zł na 20 procent rocznie. Taki zapis miał znaleźć się w umowie, która jest datowana na 15 lutego 2010 roku. Gazeta dotarła do dokumentu.

- Ja myślę, że dzisiaj Polska ma dużo większe problemy niż podnoszenie sprawy mieszkania, które kupiłem zgodnie z prawem - powiedział Nawrocki dopytywany o wysokość pożyczki. Tłumaczył, że pomógł panu Jerzemu i oddałem mieszkanie na cele charytatywne.

Pożyczka dla Jerzego Ż. "Nie mam sobie nic do zarzucenia"

Kandydat na prezydenta unikał odpowiedzi na pytanie o wysokości oprocentowania pożyczki. - W tej pożyczce zupełnie nie miało znaczenia, to co jest tam zapisane, bowiem to ja panu Jerzemu pomagałem, a nigdy nie musiał, ani tej pożyczki zwracać, ani przekazywać mi żadnych środków finansowych. Był właściwie jeden kierunek przepływu środków finansowych - ode mnie do pana Jerzego - mówił.

Dodał, że "to już wykazały i kolejne dokumenty, i film, który nagrałem". - Także nie mam w tej sprawie nic sobie do zarzucenia - mówił.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał, po co w umowie zostało zawarte oprocentowanie, skoro jej zapisy "nie miały znaczenia"? - Może sobie pan redaktor i widzowie odpowiedzieć. Ta odpowiedź jest raczej oczywista, także w moim uznaniu i w uznaniu prawników, że był to procent obowiązujący wówczas na rynku, więc zapewne wynikało to w pewnych kwestii prawnych, formalnych, przy założeniu oczywiście, że pan Jerzy nigdy mi tych środków finansowych nie zwróci, bo po prostu się nim opiekuję - powiedział prezes IPN.

Fijołek zapytał również o to, dlaczego Nawrocki nie wiedział, że pan Jerzy jest w domu opieki. - Ci którzy przeglądali dokumenty pana Jerzego, jak widać mieli też wszystkie moje dokumenty. Nie postanowili poinformować manie o tym i wzięli pana Jerzego jako zakładnika sprawy politycznej - tłumaczył i dodał, że "był to plan polityczny".

Kawalerka Karola Nawrockiego. "Pan Jerzy może tam wrócić"

Nawrocki powiedział, że "pan Jerzy zawsze do tego mieszkania może wrócić". - Jest zapis w akcie notarialnym, gdzie przekazuje je organizacji charytatywnej, ze to mieszkanie cały czas jest pana Jerzego - powiedział.

- Ta sprawa jest jasna, czysta. Zrobiłem tak jak należy pomogłem człowiekowi - przekonywał. Nawrocki mówił, że wielokrotnie próbował się skontaktować z Jerzym Ż., ale jego telefon był wyłączony. - Dla jego dobra po tym, co zrobiono w tej sprawie i mi, i panu Jerzemu odwiedzę go po kampanii prezydenckiej - zadeklarował.

Fijołek zapytał też, jak to możliwe, że akt notarialny dotyczący mieszkania został sporządzony w areszcie? - Pan Jerzy Ż. był osadzony w więzieniu, z którego pisał do mnie swoje listy, także wszystko się zgadza - odparł Nawrocki.

Podkreślił, że cała sprawa związana z kawalerką jest "przedstawiana w sposób daleki od prawdy".

Autorzy artykułu opublikowanego w "Gazecie Wyborczej" zwrócili uwagę na wysoki procent udzielonego przez Nawrockiego kredytu. Dziennikarze spekulują, że spłata całej kwoty z odsetkami była poza zasięgiem finansowym schorowanego pana Jerzego.

"W roku 2010 średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło ok. 5 proc., zaś kredytów gotówkowych - od 8,4 do 17,5 proc. (plus prowizja banku). Pan Jerzy nie miał zdolności kredytowej. Stawka 20 proc. to nieco poniżej progu zakazanych pożyczek lichwiarskich, które zaczynają się powyżej 24 proc." - czytamy w tekście.