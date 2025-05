Ruchy rosyjskich wojsk. Media: Ryzyko nowej ofensywy

Rosyjska armia koncentruje siły na linii frontu, co może oznaczać plany rozpoczęcia nowej ofensywy - donosi CNN. Według publikacji celem Moskwy ma być zdobycie kolejnych wschodnich terytoriów Ukrainy.

Na linii frontu na wschodzie Ukrainy Rosjanie koncentrują dodatkowe wojska, które "mogą być wykorzystane podczas nowej ofensywy, mającej na celu zdobycie kolejnych ukraińskich terytoriów".

Stacja CNN powołując się na przedstawicieli władz w Waszyngtonie zaalarmowała w czwartek, że rosyjskie dowództwo chce "zgromadzić duże siły".

Rosjanie gromadzą siły na wschodzie Ukrainy. Widmo nowej ofensywy

Celem ruchów wojsk ma być rozpoczęcie kolejnej ofensywy, która umożliwi podbijanie kolejnych ziem we wschodniej Ukrainie. To tam teraz koncentrują się działania Rosjan. We wtorek informowaliśmy o sukcesach Rosjan w rejonie Konstantynówki w obwodzie donieckim.

- Putin będzie próbował zająć każdy teren, jaki będzie mógł zdobyć, aż do przedmieść Kijowa - uważa drugie ze źródeł CNN.

W czwartek rzecznik ukraińskiego operacyjno-taktycznego zgrupowania wojsk "Charków", Paweł Szamszyn, nie ma wątpliwości, co do intencji Rosjan.

ZOBACZ: Ponura analiza Zełenskiego. "Ukraina nie przetrwa 10 lat wojny"

- Widzimy, że Rosjanie gromadzą siły, a letnia kampania ofensywna już faktycznie się zaczęła - powiedział, cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad. Zełenski ostrzegał

W lutym prezydent Ukrainy Wołodyymr Zełenski ostrzegał przed pojawieniem się dużych sił rosyjskich na Białorusi. Jak podkreślał, żołnierze Putina mieliby się pojawić w państwie Alaksandra Łukaszenki w ramach organizowanych cyklicznie manewrów Zapad.

- Nie chcę państwa straszyć, ale nie jestem pewien czy oni pójdą jak w 2022 r. prosto do Ukrainy, czy do Polski, krajów bałtyckich - mówił wtedy Zełenski. Powołując się na dane ukraińskiego wywiadu mówił wtedy o 100-150 tys. rosyjskich żołnierzy.

Koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy. Zdecydowana reakcja Finów

W ostatnich dniach media informowały o koncentracji sił rosyjskich także w pobliżu granicy z Finlandią. Szwedzki nadawca opublikował zdjęcia satelitarne SVT z Planet Labs z czterech lokalizacji - Kamenka, Pietrozawodsk, Siewieromorsk-2 i Olenia.

W odpowiedzi fiński rząd ogłosił, że chce zwiększyć liczebność swojej armii 125 tys. żołnierzy. Dzięki temu liczba rezerwistów wzrosłaby do miliona w 2031 roku.

Obowiązkowa służba wojskowa w Finlandii trwa 165, 255 lub 347 dni, przy czym dłuższy okres ma zastosowanie do oficerów, podoficerów i poborowych szkolonych do szczególnie wymagających obowiązków.