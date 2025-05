Jak podał w środę wieczorem w komunikacie Kreml, poza Medinskim w skład rosyjskiej delegacji wejdą także wiceszef MSZ Rosji Michaił Gałuzin oraz wiceminister obrony Aleksandr Fomin i szef głównego zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji admirał Igor Kostiukow.



Oprócz nich, w rozmowach udział będzie brało liczne grono ekspertów.

Rozmowy pokojowe w Turcji. Trump nie przyleci

Agencja Reutera podaje, że wbrew wcześniejszym sugestiom, w Stambule nie będzie obecny także prezydent USA Donald Trump. W poniedziałek Trump mówił, że nie wyklucza udania się do Turcji, o ile miałoby to okazać się "pomocne" w negocjacjach.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski: Będę osobiście czekał na Putina w Turcji



USA reprezentować mają natomiast sekretarz stanu Marco Rubio i specjalni wysłannicy - Keith Kellogg oraz Steve Witkoff.



- Czekam na to, kto przyjedzie z Rosji, wtedy określę, jakie kroki powinna podjąć Ukraina. Sygnały od nich w mediach są na razie niejednoznaczne, ale słyszymy też, że prezydent (USA Donald - red.) Trump rozważa przyjazd do Turcji. Więc to może być najsilniejszy argument. Ten tydzień może naprawdę wiele zmienić - mówił z kolei w środowym nagraniu Wołodymyr Zełenski.

Turcja. Zełenski spotka się z Erdoganem

Ukraińskie władze już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że w Stambule obecny będzie prezydent Zełenski. Oprócz niego, w skład delegacji, według serwisu NV, wejść mają: szef biura prezydenta Andrij Jermak, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, doradca prezydenta Ihor Żowkwa oraz minister obrony Rustem Umierow.

ZOBACZ: "Czekam, kto przyjedzie z Rosji". Zełenski gotowy na rozmowy w Stambule



Sam Zełenski spotka się na pewno ze swoim tureckim odpowiednikiem Recepem Tayyipem Erdoganem.