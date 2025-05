Rosyjski myśliwiec Su-35 naruszył estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu Juminda - poinformowały Siły Zbrojne Estonii. Do zdarzenia doszło we wtorek. Poderwano dwa myśliwce F-16, które pełnią służbę Baltic Air Policing. Do incydentu doszło, kiedy służby estońskie próbowały zatrzymać jednostkę tzw. floty cieni Rosji.