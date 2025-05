18 maja od godz. 19:15 - wieczór wyborczy "Polska Wybiera. Wybory prezydenckie 2025". W nim wyniki sondażowe, relacje reporterskie z Polski i zagranicy, doniesienia ze sztabów oraz komentarze polityków, czołowych publicystów i internautów - to wszystko na kanałach informacyjnych Polsatu: Polsat News, Wydarzeniach 24 i Polsat News Polityka. W Polsacie wieczór wyborczy rozpocznie się o godz. 19:30.

Wszystkie najważniejsze informacje, wyniki, dane, grafiki i relacje będą również dostępne w polsatnews.pl oraz w Interii.

Za nami najbardziej zacięta kampania I tury wyborów prezydenckich w historii III RP. Kandydaci zjeździli Polskę wzdłuż i wszerz, walcząc o poparcie w każdym regionie - od wielkich miast po najmniejsze wsie. Odbyli rekordową liczbę debat, a rywalizacja była ostra, emocjonująca i bezprecedensowo wyrównana.

Wybory prezydenckie 2025. Wieczór wyborczy na antenach Polsatu i w Interii

Program poprowadzą Marta Budzyńska i Igor Sokołowski - dziennikarze Polsat News i Wydarzeń, którzy przez cały wieczór będą towarzyszyć widzom w śledzeniu informacji dotyczących wyników wyborów. Dane sondażowe przygotowane przez IPSOS tuż po zakończeniu ciszy wyborczej (o godz. 21:00) przedstawi Mateusz Białkowski, który zaprezentuje także analizę aktywności internautów w mediach społecznościowych.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Ile kart do głosowania dostaną Polacy?

- To nie będzie tylko wieczór z wynikami. To wieczór, który pokaże puls Polski - od komentarzy wyborców po głosy ekspertów i polityków z każdej strony sceny politycznej - zapowiada Piotr Witwicki, dyr. Pionu Informacji i Publicystyki Polsatu, redaktor naczelny Interii oraz twórca podcastu "Polityczny WF". - To była walka o każdy głos, o każde spotkanie z wyborcami. Teraz czas na finał - wszystko rozstrzygnie się na naszych oczach - dodaje.

Polska w oku kamer - reporterzy na miejscu wydarzeń

Reporterzy Polsat News będą obecni w sztabach wszystkich kandydatów oraz w wielu miejscach Polski, by relacjonować nastroje wyborców na gorąco.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025. Jak sprawdzić miejsce głosowania?

Dodatkowo widzowie zobaczą ekskluzywne materiały - Małgorzata Świtała zabierze ich do wnętrza samolotu prezydenckiego oraz Pałacu Prezydenckiego z jego ogrodami. Polsat News jako jedyna telewizja mogła pokazać jak wygląda wnętrze prezydenckiego samolotu. Mateusz Białkowski pokaże, jak wygląda Gabinet Prezydenta RP - miejsce, w którym już wkrótce zasiądzie wybrany przez Polaków kandydat.

Debaty, eksperci i politycy - starcie na argumenty

Tego wieczoru nie zabraknie gorących komentarzy, które w studiu Polsat News przedstawią zaproszeni goście - politycy z pierwszych stron gazet, eksperci i publicyści. W części publicystycznej zobaczymy dwoje czołowych dziennikarzy: Bogdana Rymanowskiego oraz Agnieszkę Gozdyrę.

Bogdan Rymanowski, prowadzący m.in. "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", uznany w sondażu Wirtualnej Polski za najchętniej oglądanego prezentera stacji informacyjno-publicystycznych w Polsce, będzie rozmawiać z najważniejszymi politykami, ekspertami i publicystami. Tego wieczoru jego gośćmi będą: Anna Górska (senator, Nowa Lewica), Małgorzata Paprocka (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta), Piotr Zgorzelski (wicemarszałek Sejmu, PSL), Radosław Fogiel (poseł PiS), Grzegorz Schetyna (senator PO).

ZOBACZ: Wybory prezydenckie 2025 coraz bliżej. Jakie są godziny otwarcia lokali wyborczych?

Z kolei Agnieszka Gozdyra, prowadząca "Debatę Gozdyry" i uhonorowana nagrodą im. Aleksandra Małachowskiego za charyzmatyczną osobowość i odwagę, zmierzy się z kolejną rundą trudnych pytań. Jej gośćmi będą m.in.: Tobiasz Bocheński (PiS), Karolina Pawliczak (KO), Grzegorz Płaczek (Konfederacja), Wojciech Konieczny (Lewica) i Miłosz Motyka (PSL).

Ekspercki komentarz zapewnią m.in. Piotr Witwicki, prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Marcin Duma, prezes IBRIS.

Interia "tu i teraz" - prosto ze sztabów wyborczych

Interia jest kompleksowo przygotowana na wybory prezydenckie. Portal 18 maja pokaże na żywo wieczór wyborczy Telewizji Polsat. W telewizyjnym studiu Interię będzie reprezentować Piotr Witwicki, redaktor naczelny. Dziennikarze Interii - Łukasz Szpyrka, Kamila Baranowska, Łukasz Rogojsz, Dawid Serafin, Jolanta Kamińska-Samolej - pojawią się w sztabach wyborczych. Przeprowadzą wywiady z politykami oraz członkami sztabów, zrelacjonują reakcje na wyniki, a także podzielą się gorącymi newsami.

Interia uruchomi specjalną sekcję na stronie głównej, w której na bieżąco - minuta po minucie - będzie śledzić najważniejsze wydarzenia. Portal pokaże równolegle z największymi telewizjami sondażowe wyniki exit poll oraz porówna szczegółowe dane demograficzne wyborców. Do prezentacji wyników wykorzysta m.in. interaktywną mapę z danymi dotyczącymi poparcia kandydatów w poszczególnych regionach oraz wykresy słupkowe.

ZOBACZ: "Polska Wybiera. Finał kampanii". Program specjalny w Polsat News

19 maja Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w specjalnym odcinku podcastu wideo "Polityczny WF" podsumują wyniki I tury wyborów prezydenckich. Zastanowią się, który spośród kandydatów najwięcej zyskał podczas kampanii, a dla którego start zakończył się największym niepowodzeniem. Dziennikarze przeanalizują także, jak wyniki I tury mogą wpłynąć na dynamikę i tematykę kampanii w II turze wyborów.

Wszystkie materiały będą również dostępne w specjalnym serwisie "Wybory prezydenckie 2025" w Interii Wydarzenia.

"Polska Wybiera. Wybory prezydenckie 2025" pokaże Polskę taką, jaka jest: różnorodną, zaangażowaną i pełną obywatelskiej energii. To nie będzie zwykły wieczór wyborczy - to kulminacja najbardziej intensywnej kampanii prezydenckiej w historii - pełnej starć, wyzwań i wielkiej mobilizacji społeczeństwa.

"Polska Wybiera. Wybory prezydenckie 2025" - 18 maja od godz. 19:15 w Polsat News, Polsat News Polityka i Wydarzeniach 24 i polsatnews.pl. O godz. 19:30 w Polsacie.

red. / polsatnews.pl