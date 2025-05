Donald Tusk podczas wizyty w Szczecinie zapowiedział budowę nowego, polskiego żaglowca szkoleniowego. Premier poinformował, że przekazano na ten cel już 400 mln złotych. Nazwy jeszcze nie ma. - Kiedyś był "Dar Młodzieży". To może "Dar". Tylko (...) czyj dar? - zażartował szef rządu, nawiązując do toczącej się kampanii wyborczej.

W Szczecinie trwa 11. Międzynarodowy Kongres Morski, któremu towarzyszy Nieformalne Spotkanie Ministrów UE ds. Gospodarki Morskiej. Hasłem przewodnim jest "Bezpieczeństwo, Europo!".

Na miejscu jest premier Donald Tusk, minister infrastruktury Dariusz Klimczak oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

- Chodzi o ideę, aby nasze Pomorze stało się rzeczywiście jednym z najcenniejszych klejnotów w polskiej koronie. Otwieramy ambitny program "Polskie Morze" (...). Bałtyk staje się powoli polskim morzem - powiedział Donald Tusk, zapowiadając nowy program.

Bałtyk ze zwiększoną ochroną NATO

Premier powiedział, że w programie planowany jest nie tylko rozwój nadmorskich terenów, ale także ich ochrona.

- Używamy możliwości NATO oraz poszczególnych państw członkowskich do ochrony Bałtyku po to, aby nasze statki, farmy wiatrowe, gazociągi, porty, a niedługo także elektrownia jądrowa, żeby to wszystko było jak najbardziej bezpieczne - powiedział.

Donald Tusk pokazał wizualizację nowego żaglowca szkoleniowego, który zostanie wybudowany w Polsce. Przywołał historie poprzednich jednostek m.in. "Daru Pomorza" i "Daru Młodzieży".

- Podjęliśmy decyzję, żeby po raz kolejny w naszej historii młodzi Polacy, młode Polki, ci, którzy kochają morze, mogli się szkolić. Żebyśmy kontynuowali piękną tradycję "Daru Pomorza" i "Daru Młodzieży". Podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy budowali kolejny polski szkoleniowy żaglowiec. Przeznaczyliśmy już blisko 400 mln zł - powiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, że żaglowiec jest na razie na etapie planowania i projektowania.

- To jest na razie wizualizacja. Też nie rozstrzygamy, jaka będzie nazwa. Może "Dar" zobaczymy... czyj dar? - zażartował premier, pośrednio nawiązując do toczącej się kampanii wyborczej.

Rozwój nadbałtyckich portów. Premier: Muszą korzystać polskie firmy

Premier powiedział, że ma poczucie "satysfakcji" informując o działaniach i o tym, co jakie działania zostaną wdrożone na rzecz rozwoju terenów nadmorskich. Zapowiedział, że program skupi się m.in. na polskich portach.

- Możemy mówić o sukcesie po latach zastoju. Mówię o portach. Samych ceł w 2024 roku naliczono 56 mld złotych. To jest gigantyczna kwota i to jest o miliard więcej niż rok wcześnie - powiedział Donald Tusk.

- Kiedy mówimy o rozwoju polskich portów, mówimy także o tych mniejszych portach, które będą bardzo ważne do takich rzeczy, jak energia. Mówimy tu o elektrowni jądrowej oraz o wielkich farmach wiatrowych (...). Jeśli my inwestujemy w elektrownie wiatrowe na Bałtyku to muszą na tym korzystać polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polskie porty i pracujemy nad tym z największymi spółkami Skarbu Państwa - powiedział premier.