Ustalenia, które pozwalają na wwóz większości ukraińskich towarów do Unii Europejskiej bez cła tracą moc 6 czerwca. UE planuje zastąpić je środkami przejściowymi, jednocześnie prowadząc rozmowy nad nową umową handlową. Prace nad nią mogą potrwać nawet do października.

Media: Unia Europejska wprowadzi cła dla Ukrainy

Według dyplomatów, na których powołuje się brytyjski dziennik, "propozycja przejściowa, niedawno przedstawiona państwom członkowskim UE, drastycznie obniżyłaby kwoty wolne od cła na produkty rolne". W opinii rozmówców "FT", dotychczasowy bezcłowy import jest "kołem ratunkowym dla ukraińskich rolników i budżetu (państwa)".

Unia Europejska w 2022 roku zawarła z Ukrainą umowę o systemie bezcłowym. Miało to odciążyć gospodarkę Ukrainy w obliczu wojny z Rosją i pomóc temu krajowi w sprzedaży towarów, głównie produktów rolnych, na rynki globalne.

Ta decyzja wywołała protesty wśród rolników w całej Europie. Jednym z państw, które wyrażało swoje niezadowolenie najgłośniej była Polska. Napływ tańszego, ukraińskiego zboża, drobiu, jaj i innych produktów spowodował spadek cen i zaszkodził działalności wielu biznesów.

Media informowały już w lutym, że UE nie planuje przedłużać preferencyjnej umowy handlowej w obecnej formie.

Straty dla gospodarki Ukrainy

Władze Ukrainy szacują, że powrót do warunków handlowych sprzed wojny zmniejszyłby dochody kraju o około 3,5 mld euro rocznie.

Według dwóch unijnych dyplomatów, środki przejściowe polegałyby na podzieleniu rocznego kontyngentu bezcłowego na 12 miesięcznych kontyngentów, co ma na celu ograniczenie importu w trakcie trwania rozmów.

Jak wyliczono, będzie miało to największy wpływ na import kukurydzy (prognozowany spadek z 4,7 mln ton do 650 tys. ton), cukru (prognozowany spadek ze 109 tys. ton do 40,7 tys. ton) i drobiu (prognozowany spadek z 57,1 tys. ton do 40 tys. ton).