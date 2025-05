W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ominą jedynie południowy zachód, na wschodzie i w centrum możliwe są burze. Temperatura wyniesie od 12 st. C nad morzem i wschodzie, w centrum około 19 st. C, do 22 st. C na zachodzie kraju. Wiatr porywisty w całym kraju, nad morzem nawet do 65 km/h.

Ostrzeżenie I stopnia przed przymrozkami. Opady w całej Polsce

W nocy ze środy na czwartek deszcz będzie padał w całym kraju. Na północy i wysoko w Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, jedynie na północy i zachodzie Polski porywisty. Temperatura spadnie do 0 st. C, a przy gruncie do -3 st. C. Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia przed możliwymi przymrozkami obejmującymi prawie cały pas północno-wschodniej Polski. W pozostałych regionach temperatura od 2 do maksymalnie 5 st. C.

ZOBACZ: Gwałtowne burze i deszcz. IMGW wydaje alerty

W czwartek pochmurno, padać będzie w całym kraju, na wschodzie możliwe lokalne burze. Na termometrach około 14 st. C na zachodzie, a między 9-11 st. C nad morzem i wschodzie. W pozostałych regionach maksymalnie do 12 st. C. W całym kraju wiatr porywisty, nad morzem z możliwymi porywami do 70 km/h, a w górach do 80 km/h.

Noc z czwartku na piątek pochmurna z możliwymi przejaśnieniami na południu i wschodzie. Opady deszczu w dalszym ciągu w całej Polsce. Przymrozki pojawią się na obszarach podgórskich, od 0 do -3 st. C przy gruncie. Na pozostałych obszarach nieco cieplej, 3 st. C na wschodzie, około 6 st. C na zachodzie, do 8. st. C nad morzem i w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

