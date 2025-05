Polacy wciąż się wahają. Co czwarty może zmienić wyborczą decyzję

Ponad jedna czwarta wyborców wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie poparcia kandydata w niedzielnych wyborach prezydenckich - wynika z sondażu wykonanego przez UCE Research. Najbardziej przywiązani do swojego lidera są zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, za to sympatycy Trzeciej Drogi są najbardziej skłonni do zmiany faworyta.