"Należało postąpić uważniej". Trzaskowski wskazuje na błąd swego sztabu

- Należało postąpić uważniej - przyznał Rafał Trzaskowski w programie "Gość Wydarzeń", mówiąc o ujawnieniu danych osobowych pana Jerzego, od którego Karol Nawrocki kupił kawalerkę. - Rozmawiałem o tym z moim sztabem. (...) Ja na to swoim ludziom zwróciłem uwagę - dodał kandydat na prezydenta. Prezydent Warszawy odniósł się również do doniesień ws. ataków na Modlińskiej 6D.

W programie "Gość Wydarzeń" Rafał Trzaskowski został zapytany przez Piotra Witwickiego o sprawę w sądzie, którą wobec niego wszczął Urząd Ochrony Danych Osobowych. Przypomnijmy, że we wtorek kandydat w KO w wyborach prezydenckich zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie kartki, którą wręczył na debacie prezydenckiej w TVP swojemu kontrkandydatowi Karolowi Nawrockiemu.

Było na niej widać m.in. informacje o Domu Pomocy Społecznej, a także pełne dane osobowe pana Jerzego, od którego Nawrocki nabył kawalerkę w Gdańsku. Trzaskowski przyznał, że należało w tej sprawie postąpić "uważniej". - Rozmawiałem o tym z moim sztabem, zresztą ten wpis został usunięty - przypomniał Trzaskowski.

Ujawnienie danych pana Jerzego. Trzaskowski przyznaje się do błędu

Trzaskowski podkreślił również, że dane osobowego pana Jerzego były podawane wcześniej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości "na lewo i prawo". - Ale nikt inny nie powinien podawać tych danych, dlatego ten wpis został usunięty - podkreślił raz jeszcze.

- Oczywiście, że trzeba pilnować danych osobowych i trzeba na to zwracać uwagę. Ja na to swoim ludziom zwróciłem uwagę. I tyle. Trzeba się w takim momencie zachować tak, jak myśmy się zachowali - podsumował.

ZOBACZ: Trzaskowski pokazał oświadczenie Nawrockiego. Doszło do spięcia

Przypomnijmy, że dane osobowe pana Jerzego ujawnił już wcześniej kandydat popierany przez PiS w trakcie wywiadu na kanale Bogdana Rymanowskiego. Ponadto w piśmie UODO do Rafała Trzaskowskiego wskazano także, że podjęte zostaną działania wobec Pawła Szafernakera, Andrzeja Śliwki i Przemysława Czarnka.

WIDEO: "Należało postąpić uważniej". Trzaskowski wskazuje na błąd swego sztabu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Doniesienia o atakach na Modlińskiej 6D. Trzaskowski: Tonący brzytwy się chwyta

Prezydent Warszawy był również pytany o wpisy polityków PiS, m.in. Pawła Jabłońskiego na temat "grupy bandytów z Kaukazu" na ulicy Modlińskiej 6D, którzy mają zachowywać się agresywnie wobec kupców.

- Tonący brzytwy się chwyta. My reagujemy, jeśli widzimy tego typu wydarzenia, natychmiast kontaktujemy się policją, bo przypominam, że to policja jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. Ja jak widziałem niepokojące przykłady miesiące temu, kontaktowałem się i z policją i ministrem spraw wewnętrznych i właśnie dzięki temu rozpoczęły się deportacje - podkreślił.

ZOBACZ: "Nasz kandydat się nie zgodzi". Kaczyński o wysyłaniu żołnierzy na Ukrainę

Jak zapewnił, "każdy cudzoziemiec, który będzie łamał prawo w Polsce, będzie łamał prawo w Warszawie, będzie deportowany". - Przypominam, że właśnie dzięki również moim interwencjom polski rząd deportował dziesiątki obywateli innych państw, którzy łamali prawo i rząd, minister i policja będą kontynuować tego typu deportacje, tak mnie zapewnili - przekazał.

- Będziemy natychmiast reagować tak, jak reagowaliśmy do tej pory. PiS będzie zawsze próbował rzucać oskarżeniami na lewo i na prawo. Przypominam, że to oni rozdawali setki tysięcy wiz w procederze korupcyjnym. A jak przyszło do głosowania w Sejmie ustawy, która miała uszczelnić nasz system wizowy, to co robił PiS? Głosował przeciw - stwierdził.

Trzaskowski: Putin to oszust i nie chce zakończenia wojny

Rafał Trzaskowski odniósł się również do udziału amerykańskiej administracji w dążeniach do zakończenia wojny w Ukrainie. - Prezydent Trump, po tej rozmowie, którą prowadził z nim m.in. premier Tusk, prezydent Francji, kanclerz Niemiec i premier Wielkiej Brytanii zaczął dociskać Rosję i właśnie o to chodzi, żeby presję wywierać na agresorze, a nie na ofierze - podkreślił.

- Mam nadzieję, że administracja amerykańska zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli Putin mógłby zaprezentować koniec tej wojny jako swoje zwycięstwo, to naruszyłoby to na szwank nie tylko bezpieczeństwo Europy, ale również Stanów Zjednoczonych i dlatego w tej sprawie musimy być twardzi i nie możemy pozwolić Putinowi, żeby nie zapłacił ceny za tę nieludzką agresję - wskazał.

Jak ocenił, wypowiedzi przedstawicieli amerykańskiej dyplomacji na temat Putina, są dziś zupełnie inne, niż na początku. - Cieszę się, że prezydent Trump widzi, że prezydent Putin zwodzi. Myśmy to wiedzieli od lat. Prezydent Trump się o tym przekonuje i bardzo dobrze, i też myślę, że te nasze argumenty do niego trafiają - podkreślił.

ZOBACZ: Nietypowy sondaż. Trzaskowski liderem, Nawrocki przegrał z Mentzenem

- Miejmy nadzieję, że w tej chwili już wszyscy absolutnie zdają sobie sprawę z tego, że Putin to oszust i wcale nie chce żadnego zakończenia wojny i jest zagrożeniem dla pokoju w Europie i na świecie - dodał.

Trzaskowski skomentował też spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. - Każda rozmowa z Trumpem jest dobra i ważna. Jeśli prezydent Duda przekonywał Trumpa, a wiem, że tak robił, do tego, żeby bardziej rozumiał polskie stanowisko, to dobrze. Niech każdy rozmawia z prezydentem Trumpem, ja bym się cieszył - podsumował.

Więcej odcinków "Gościa Wydarzeń" można znaleźć TUTAJ.

Wszystko o zbliżających się wyborach prezydenckich 2025 znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.