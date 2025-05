Papież Leon XIV, znany z zamiłowania do tenisa - zarówno jako kibic, jak i aktywny gracz - przyjął na audiencji lidera światowego rankingu, Włocha Jannika Sinnera. Podczas spotkania mistrz rakiety zaproponował Ojcu Świętemu wspólną grę.

Do audiencji doszło w momencie, gdy w Rzymie trwa międzynarodowy turniej tenisowy. We wtorek Jannik Sinner pokonał Argentyńczyka Francisco Cerundolo i awansował do ćwierćfinału.

W środę na spotkaniu z papieżem zawodnikowi towarzyszył prezes włoskiego związku tenisa Angelo Binaghi - podała Ansa. Przyszli też członkowie ich rodzin.

Włoskie media przytaczają fragmenty rozmowy Jannika Sinnera z papieżem.

Mistrz podarował mu rakietę, ale miał też swoją i piłkę. W pewnym momencie tenisista zapytał Leona XIV: "Zagramy?".

Papież, rozglądając się po sali z lampami i meblami odparł: "Tu lepiej nie". Następnie dodał: "Na Wimbledonie pozwoliliby mi".

Nowy papież jest fanem tenisa. "Bardzo chcę wrócić na kort"

Do postaci 23-letniego Jannika Sinnera nowy papież nawiązał podczas swobodnej rozmowy z dziennikarzami w czasie audiencji dla wysłanników mediów w poniedziałek w Watykanie.

Kiedy przedstawiono mu propozycję zorganizowania dobroczynnego turnieju tenisowego, na który mógłby też przyjechać były wielokrotny mistrz Andre Agassi, Leon XIV odpowiedział żartując: "Tylko nie sprowadzajcie Sinnera". Była to gra słów, bo "sinner" oznacza po angielsku "grzesznik".

W wywiadzie udzielonym we wrześniu 2023 roku kardynał Robert Prevost, były misjonarz i biskup w Peru, opowiedział o swojej pasji do tenisa.

Wyznał: "Jestem tenisistą amatorem. Odkąd wyjechałem z Peru, rzadko miałem okazję grać, dlatego bardzo chcę wrócić na kort".

Telewizja RAI podała, że kardynał Prevost był na jednym z kortów w Rzymie na trzy dni przed inauguracją konklawe.