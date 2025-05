- Podczepianie się pod to przez polityków, to jest podstawianie nogi do kucia - powiedział Michał Wawer z Konfederacji, komentując wycofanie restrykcji przez rząd USA na eksport chipów do Polski. O taką decyzję zabiegał polski rząd. Z kolei Paweł Jabłoński z PiS zauważył, że Karol Nawrocki pojechał do USA. - On jeden się z Trumpem spotkał - dodał.

- Takie podczepianie się pod ten sukces przez polityków z jednej i drugiej strony jest takim podstawianiem nogi do kucia - powiedział Michał Wawer z Konfederacji, komentując w programie "Debata Gozdyry" wycofanie restrykcji przez rząd USA na eksport zaawansowanych chipów stosowanych w systemach AI do większości państw świata, w tym Polski.

Polityk zauważył, że takie stawianie sprawy jest w obu wypadkach śmieszne. - Czy mówimy o politykach KO, czy o Nawrockim, który na jednym 15-minutowym spotkaniu miał to załatwić - wyjaśnił. - Widać, że to jest strategia, gra prowadzona przez USA, w którym Polska jest jednym z wielu krajów - dodał Wawer.

Komentarze po decyzji Trumpa ws. chipów. "On jeden się z Trumpem spotkał"

Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości także skomentował tę sprawę. - Karol Nawrocki pojechał, porozmawiał. Była ofensywa dyplomatyczna wielu państw - powiedział.

- No i teraz drodzy panowie, to nie jest tak, że teraz będziemy mówić "Nawrocki sam wszystko to zrobił". Nie, ale on jeden się z Trumpem spotkał - wyjaśnił polityk PiS.

Wówczas prowadząca Agnieszka Gozdyra zapytała, czy Nawrocki załatwił to też innym krajom. - On rozmawiał w interesie Polski, a inne kraje w swoim - odparł Jabłoński.

- Jeżeli przypisuje sobie PiS, czy Nawrocki załatwienie tej sprawy, to bardzo szeroko to załatwiał - zauważył poseł z PO Mariusz Witczak. - Bo załatwił też Zjednoczonym Emiratom, Arabii Saudyjskiej itd. - wyjaśnił. Polityk przekazał, że USA zluzowały te kwestie głownie dlatego, że firma produkująca chipy chciała zarobić.

- Jeśli chodzi o te chipy, to proszę zwrócić uwagę, że to nie było czegoś takiego że był zakaz, było tylko ograniczenie - zauważył Sławomir Ćwik z Trzeciej Drogi. - Ale ono było takie, że my i tak byśmy tego nie wykorzystali - zaznaczył.

Ćiwik zauważył, że to dobrze, że USA zniosły te ograniczenia i że zrobiły to dla ponad 100 krajów. - I to jest odpowiedź, czy to dzięki Nawrockiemu, czy nie - zaznaczył.

USA. Decyzja o wycofaniu restrykcji na eksport chipów. Dotyczy tez Polski

Ministerstwo handlu USA ogłosiło we wtorek, że wycofa restrykcje na eksport zaawansowanych chipów stosowanych w systemach AI do większości państw świata, w tym Polski. O zmianę tą zabiegał też polski rząd.

Wydane w ostatnich dniach administracji poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena regulacje znacząco ograniczające eksport zaawansowanych chipów GPU do wszystkich państw spoza 18 "kluczowych sojuszników" USA, wywołały krytykę zarówno Unii Europejskiej, stowarzyszeń branży półprzewodników, jak i największego ich producenta, firmy NVIDIA.

Poluzowanie przez USA restrykcji na eksport chipów stosowanych w systemach AI do Polski to zasługa rządu - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Do zmiany decyzji USA nawiązał we wpisie na X Nawrocki, wspierany przez PiS kandydat na prezydenta, prezes IPN. "Kluczowa decyzja Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Podczas mojej niedawnej wizyty w Waszyngtonie apelowałem do wysokich rangą urzędników Białego Domu i przywódców Kongresu o odwrócenie zasad ws. dyfuzji sztucznej inteligencji podjętych przez prezydenta Joe Bidena" - podkreślił.