Już 18 maja 2025 roku Polacy wybiorą prezydenta. W związku ze zbliżającym się głosowaniem wielu obywateli zastanawia się, gdzie mogą oddać swój głos. Tymczasem wskazanie właściwego lokalu wyborczego i sprawdzenie, czy jest się wpisanym do rejestru wyborców, to podstawowy obowiązek każdego głosującego.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 18 maja 2025 r., zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 11 marca 2025 roku. Lokale wyborcze będą czynne w całym kraju od godz. 7:00 do 21:00. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy głosów w pierwszym głosowaniu, druga tura odbędzie się 1 czerwca 2025 r.

By móc oddać ważny głos, trzeba wiedzieć, w którym lokalu jest się ujętym w spisie wyborców. Dla większości osób będzie to lokal przypisany do adresu stałego zameldowania.

Jeśli zmieni się miejsce zamieszkania lub planuje się być gdzie indziej w dniu głosowania, konieczne jest wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku.

Wybory prezydenckie 2025. Jak sprawdzić swój lokal wyborczy?

Najłatwiejszą metodą jest skorzystanie z rządowego serwisu gov.pl. Na stronie można po zalogowaniu (np. przez profil zaufany) sprawdzić adres swojego lokalu wyborczego oraz status wpisu do spisu wyborców, wybierając opcję "Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców".

Wygodną opcją jest sprawdzenie tych danych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wybory.gov.pl w sekcji "Wyszukiwarka Obwodów".

Podobnie, można te informacje zweryfikować w aplikacji mObywatel. Wystarczy wejść w zakładkę "Wybory", aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się właściwy lokal wyborczy.

wikimedia Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Dodatkowo, każda gmina prowadzi informację o lokalizacji komisji. Wystarczy skontaktować się z urzędem gminy osobiście, telefonicznie lub mailowo. W większych miastach (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk) można też korzystać z lokalnych wyszukiwarek lokali dostępnych na stronach urzędów.

Wybory 2025. Głosowanie poza miejscem zameldowania

Dla osób, które nie będą przebywać w swoim miejscu zameldowania w dniu głosownia przewidziano możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania, termin: do 15 maja 2025 r. Wprowadzono dwie możliwości dostarczenia takiego wniosku. Online, przez stronę gov.pl (za pomocą profilu zaufanego) albo w dowolnym urzędzie gminy. Dzięki temu takie osoby są wpisane do spisu wyborców w nowej lokalizacji i mogą głosować tam, gdzie będą przebywać 18 maja.

Alternatywą jest zaświadczenie o prawie do głosowania, które pozwala oddać głos w dowolnym lokalu w Polsce lub za granicą. Tu także przewidziano termin na złożenie wniosku: 15 maja.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą na wybory?

Aby zagłosować, trzeba mieć przy sobie dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub cyfrową wersję dokumentu w aplikacji mObywatel. To ostatnie rozwiązanie jest zgodne z ustawą z dnia 14 lipca 2023 r. o mObywatelu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394).

Jeśli obywatel głosuje poza miejscem zamieszkania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, konieczne będzie jego okazanie członkom komisji.

Głosowanie. Udogodnienia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Seniorzy, osoby z niepełnosprawnością oraz osoby przebywające w szpitalach czy domach pomocy społecznej mogą głosować przez pełnomocnika. Wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa należało złożyć do 10 maja 2025 roku. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością mają też prawo skorzystać z głosowania korespondencyjnego, o ile złożyły taką potrzebę do 29 kwietnia 2025 roku.

Głosowanie korespondencyjne dotyczy też osób objętych kwarantanną lub izolacją.

