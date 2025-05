Na zamieszczonym na platformie X nagraniu ukraiński przywódca przekazał, że jego zespół prowadzi intensywne przygotowania do wizyty w Turcji. Podziękował też partnerom, którzy okazali Ukrainie swoje wsparcie.

Zełenski: Czekam na to, kto przyjedzie z Rosji

- Czekam na to, kto przyjedzie z Rosji, wtedy określę, jakie kroki powinna podjąć Ukraina. Sygnały od nich w mediach są na razie niejednoznaczne, ale słyszymy też, że prezydent USA Donald Trump rozważa przyjazd do Turcji. Więc to może być najsilniejszy argument. Ten tydzień może naprawdę wiele zmienić - powiedział ukraiński przywódca w wieczornym nagraniu.

- To Putin decyduje o wszystkim w Rosji i to właśnie on ma rozwiązywać kwestie wojny. To jest jego wojna. I dlatego rozmowy mają odbywać się z nim - oświadczył.

- Europejscy przywódcy wydają zdecydowane oświadczenia i podejmują bardzo zdecydowane kroki. Chcę im jeszcze raz podziękować. Znamy poglądy Chin, w szczególności na poparcie zawieszenia broni i negocjacji. Stany Zjednoczone jasno i jednoznacznie stwierdzają, że przywódcy muszą się spotkać. Ukraina jest absolutnie gotowa na naprawdę skuteczny format rozmów - dodał.

Rozmowy pokojowe w Turcji

Przypomnijmy, że rozmowy pokojowe w Turcji mają się odbyć w najbliższy czwartek 15 maja. Wznowienie rozmów w Stambule zaproponowała strona rosyjska.

Wiceprzewodniczący Rady Federacji Konstantin Kosaczow zaznaczył w poniedziałek, że negocjacje w Stambule powinny odbywać się na szczeblu eksperckim. Natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził w poniedziałek, że Putin "poważnie" traktuje rozmowy pokojowe, ale w tej chwili nie może potwierdzić jego obecności.