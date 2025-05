"Repolonizacja ruszyła na serio". Donald Tusk ogłasza

- Mam wielką satysfakcję, żeby dzisiaj móc powiedzieć, że repolonizacja ruszyła na serio. (...) To da dużo większe szanse polskim firmom w przetargach i postawi polskich dostawców w dużo lepszej niż teraz pozycji - powiedział w czasie wtorkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk, dodając, że ustawa deregulacyjna jest już gotowa.

- Mamy pierwszą decyzję: budowę ponad 16 km nowego odcinka A2 w województwie lubelskim - ogłosił premier Donald Tusk podczas wtorkowego posiedzenia rządu.

- Jak wiecie do tej pory firmy spoza Unii Europejskiej miały mniejsze obciążenie. Niższe standardy, inna polityka jeśli chodzi o ochronę środowiska. Można by tu wymieniać wiele niesprawiedliwych kryteriów w przetargach, które z góry faworyzowały kogoś spoza Unii Europejskiej. I tutaj dziękuję, że bezpośrednio zastosowaliście wyrok TSUE, który de facto nie daje żadnych szans podmiotom spoza UE w konkurencji z polskimi uczestnikami przetargu - powiedział premier.

Ustawa deregulacyjna. Ułatwienia w kwestiach finansowych

Donald Tusk poświęcił też uwagę ustawie deregulacyjnej, zakładającej między innymi domniemanie niewinności podatnika. Zapewnił, że po jej przyjęciu, w sprawach spornych to urząd skarbowy będzie musiał udowodnić winę podatnika, a nie odwrotnie. Zapowiedział też możliwość wysyłania dokumentów do fiskusa drogą elektroniczną.

ZOBACZ: Ustawy deregulacyjne. Rząd przyjął pierwszy pakiet

Premier obiecał również ułatwienia dla małych firm, chcących wejść na giełdę. Do tej pory bowiem konieczne było znalezienie odpowiednich partnerów i wiązało z olbrzymimi kosztami, co było przeszkodą nie do pokonania dla wielu przedsiębiorców.

Na koniec premier odniósł się do kwestii powojennej odbudowy Ukrainy. - Będzie to spotkanie wielu państw, tysięcy firm, ekspertów i osób zainteresowanych odbudową Ukrainy po zakończeniu wojny. Podjęliśmy starania, aby następna konferencja odbyła się w Polsce - powiedział, dodając, że sprawa dotyczy wielomiliardowych biznesów.

"Koniec ery naiwnej globalizacji". Tusk ogłasza przełom

O repolonizacji krajowej gospodarki premier Tusk po raz pierwszy powiedział w połowie maja w czasie otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei. Zapowiedział wówczas, że Polska "w tym konkursie egoistów (globalizacji - red.) nie może być naiwnym partnerem" i ogłosił plany budowy narodowej gospodarki oraz rynku kapitałowego.

ZOBACZ: "Polska nie będzie naiwnym partnerem". Premier zapowiada repolonizację gospodarki

Premier zażądał wówczas raportowania z wszystkich inwestycji w spółkach skarbu państwa, by zapewnić realizację polityki polskiego kapitału i polskich przedsiębiorców. Oświadczył też, że niekoniecznie mają one maksymalizować zysk, lecz przede wszystkim służyć obywatelom.

WIDEO: Pochodzenie nowego dokumentu ws. Nawrockiego. "Przecinam wątpliwości" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg / Polsatnews.pl