Tylko do 13 maja można składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców poza granicami Polski lub na statkach morskich. Odpowiednią deklarację można złożyć osobiście lub online. Dwa dni więcej mają osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym można głosować w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą.

Wnioski mogą składać wyborcy stale mieszkający za granicą, bądź osoby zamieszkałe w Polsce, które w dniu wyborów - 18 maja, lub w ewentualnej II turze, jeśli będzie konieczna, 1 czerwca - będą przebywać za granicą i mają ważny polski paszport. Jeśli wyborca może wjechać do danego kraju na podstawie dowodu osobistego, to wystarczy on do złożenia wniosku, a paszport nie będzie wówczas konieczny.

Wybory prezydenckie. Wniosek do wtorku, 13 maja

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego konsula w formie pisemnej albo elektronicznie poprzez udostępnioną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych stronę: e-wybory. Rejestracja jest kilkuetapowa. W jej trakcie możliwe będzie sprawdzenie, ilu wyborców jest zarejestrowanych w obwodach utworzonych w danym państwie. MSZ sugeruje na stronie, aby wybrać obwód z najmniejszą liczbą wyborców.

Adresy lokali wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyborca znajdzie również na stronach: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Komisji Wyborczej, czy właściwego konsulatu.

Do 13 maja jest też czas na składanie wniosków o ujęcie w spisie wyborców w obwodach do głosowania utworzonych na polskich statkach morskich. W takim wypadku wniosek należy złożyć do kapitana statku.

Wyborca będzie umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania za granicą, lub na statku morskim, również w przypadku II tury wyborów. W celu zmiany obwodu - na przykład na znajdujący się w Polsce, bądź w innym kraju - należy ponownie złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wybory prezydenckie. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Głosowanie w I turze poza granicami państwa umożliwi również zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym głosować można w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wnioski te można było składać od 4 kwietnia, w dowolnie wybranym urzędzie gminy, w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem. Aby zagłosować na podstawie tego zaświadczenia, wniosek o jego wydanie wyborca musi złożyć najpóźniej do 15 maja.

Jeżeli wyborca - który nie wnioskował o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania przed I turą - będzie chciał na jego postawie głosować w II turze, to na złożenie wniosku ma czas do 29 maja. Dokument należy uzyskać od konsula, bądź dowolnie wybranego urzędu gminy.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna II tura, jeżeli będzie konieczna, zostanie przeprowadzona 1 czerwca

