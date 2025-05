Podczas poniedziałkowej debaty prezydenckiej jednym z głównych pytań, które kandydaci zadawali wspieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu była kwestia kawalerki w Gdańsku, którą ten zakupił od Jerzego Ż. Na koniec dyskusji Nawrocki dostał od Rafała Trzaskowskiego tajemniczą kopertę.

- To ostatnia szansa, aby zachować się w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu, niech pan przeczyta - powiedział kandydat KO.

Debata prezydencka 2025. Trzaskowski dał Nawrockiemu kopertę

Jak okazało się we wtorek, w kopercie znajdowała się kartka z numerem konta bankowego Domu Opieki Społecznej, w którym przebywa Jerzy Ż. Trzaskowski opublikował na platformie X. zdjęcie owej kartki.

ZOBACZ: Nawrocki odpowiada Trzaskowskiemu. Wyśle własną kopertę

"Ujawnienie nazwy DPS, w którym przebywa pan Jerzy i podanie jego pełnej tożsamości? Głupota, uprzedmiotowienie człowieka i wykorzystanie go w tym samym stopniu, co pan Nawrocki" - zareagował Szymon Hołownia.

Ujawnienie nazwy DPS, w którym przebywa Pan Jerzy i podanie jego pełnej tożsamosci? Głupota, uprzedmiotowienie człowieka i wykorzystanie go w tym samym stopniu, co Pan Nawrocki. Nie ma mojej zgody na kampanię kosztem ludzi. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) May 13, 2025

"Nie ma mojej zgody na kampanię kosztem ludzi" - dodał kandydat na prezydenta RP.

Wybory 2025. Trzaskowski pokazał dane. Politycy reagują

Do wpisu Trzaskowskiego odniosła się także Anna-Maria Żukowska z Nowej Lewicy. "Ujawnienie opinii publicznej danych osobowych wraz z adresem, pod którym przebywa osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji jest jej uprzedmiotowieniem i nie powinno mieć miejsca. Nie rozumiem, do czego to było Rafałowi Trzaskowskiemu potrzebne" - napisała.

"Podanie pełnych danych osobowych? Jak nie poszła debata, tak nie poszedł poranek po debacie" - skomentował z kolei Krzysztof Muława z Konfederacji.

Wybory 2025. Nawrocki odpowiada Trzaskowskiemu

Na ruch Rafała Trzaskowskiego odpowiedział we wtorek sam Karol Nawrocki. - Ja też mam kopertę dla pana Rafała Trzaskowskiego. Jest w niej eksmisyjny pozew miasta Warszawa, skierowany przeciwko rodzinie z sześcioletnim dzieckiem. Niech pan wycofa ten pozew. Niech pan nie stoi w jednym szeregu z czyścicielami kamienic i z mafiami reprywatyzacyjnymi - apelował Nawrocki.

Wcześniej politycy opozycji opublikowali pozew ws. eksmisji trzyosobowej rodziny z mieszkania komunalnego na ul. Zakroczymskiej w Warszawie. Rodzina, w której oboje rodzice pracują, przekroczyła limit dochodowy i musi opuścić lokal.