Strzały we Wrocławiu. Nie żyją dwie osoby

Strzały na ulicy Głównej we Wrocławiu. Nie żyją dwie osoby - kobieta i mężczyzna. Policja mówi o "zdarzeniu o charakterze kryminalnym".

Jako pierwsze informację o strzałach podało Radio Wrocław. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na ul. Głównej we Wrocławiu, na wrocławskich Stabłowicach.

Wrocław. Strzały w mieście. Nie żyją dwie osoby

Doniesienia mediów potwierdził w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu komisarz Wojciech Jabłoński.

ZOBACZ: Tragiczny wypadek pod Radomiem. Zderzył się z ciężarówką, 66-latek nie żyje

- We wtorek w godzinach porannych na ulicy Głównej we Wrocławiu doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym - stwierdził, dodając, że śmierć poniosły dwie osoby: kobieta i mężczyzna. Jabłoński dodał, że zdarzenie można potraktować jako samobójstwo rozszerzone.

55-latek oraz 54-latka to Polacy.

Wrocław. Kłótnia, a potem strzały

W miejscu tragedii miało wcześniej doszło do awantury, słuchać było krzyki, a później strzały - wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarło Radio Wrocław.



Na miejscu trwają działania funkcjonariuszy policji, zespołu dochodzeniowo-śledczego oraz prokuratora.

WIDEO: Debata prezydencka 2025. Eksperci o strategiach kandydatów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl